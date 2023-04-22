متهمة كريستيانو رونالدو بـ"الفعل الفاضح": هددوني ولكن لن أتراجع!

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr Al-Hilal GettyImage
كريستيانو رونالدوالنصرالهلالدوري روشن السعودي

خبيرة القانون الدولي نوف بنت أحمد مصرة على موقفها ضد كريستيانو رونالدو!

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"لا تراجع ولا استسلام" هذا هو الشعار الذي ترفعه نوف بنت أحمد؛ خبيرة القانون الدولي السعودية، تجاه قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، واتهامها له في واقعة ديربي الرياض.

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الديربي بين النصر والهلال أقيم في 18 من أبريل الجاري، وشهد جدلًا واسعًا في نهايته، إذ أن جمهور الزعيم هتف "ميسي .. ميسي"، لمضايقة الدون، ليقوم الأخير بالرد عليهم بحركة، وصفها البعض بالمشينة، فيما دفاع النصراويين عن لاعبهم، مبررين تصرفه بتعرضه لإصابة في منطقة حساسة وهو ما دفعه لتصرفه، مؤكدين أنه لم يكن موجهًا لجمهور المنافس.

لكن خبيرة القانون الدولي قدمت عريضة قانونية أمام النيابة العامة السعودية، مطالبة بمعاقبة صاروخ ماديرا، وهنا كشفت عن تهديدات النصر لها، إذ قالت خلال تصريحاتها لصحيفة "VAR Tático" البرازيلية: "من المفترض بموجب القانون أن يتم ترحيل رونالدو، لكن ناديه قدم تقريرًا طبيًا وأعفاه من العقوبة، لكن الرأي العام في السعودية يشكك في التقرير".

وأضافت: "النصر تواصل معي لحذف تغريداتي حول هذه القضية، لكنني رفضت، وقالوا لي إن محامي رونالدو سيرفع ضدي قضية جنائية، إذا لم أحذفها وأعتذر، لكن إذا أرادوا تقديم شكوى ضدي لنشر محتوى مرئي دون موافقة خطية من مالك حقوق الملكية الفكرية، فهو حق مشروع لهم".

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لم توقع أي عقوبات على رونالدو، كون اللقطة لم ينقلها الناقل الرسمي للمباريات، إنما تم تداولها من قبل المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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