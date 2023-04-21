رسميًا | ما هو مصير كريستيانو رونالدو؟ .. لجنة الانضباط تصدر أحكامها في وقائع ديربي الرياض المثير

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Hilal - Nassr 2023Al Nassr Twitter
كريستيانو رونالدوالنصرالهلالدوري روشن السعودي

الديربي الأول لرونالدو لم يكن الحديث عنه بشأن الأمور الفنية، إنما ما بين العدائية والحركة المشينة، فماذا قررت لجنة الانضباط؟

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، الذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.

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الديربي انتهى بفوز الزعيم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، لكن الجدل لم يكن في هزيمة العالمي.

وبينما شهد اللقاء جدلًا كبير بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، سواء واقعة تدخله العنيف وكأنه مصارع على الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الأزرق، أو فعلته الخادشة للحياء أمام جماهير المنافس، لم يتصدر اللجنة إلا عقوبة وحيدة ضد النصر.

اللجنة قررت تغريم العالمي 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن اللجنة لم تعاقب رونالدو في واقعة الحركة الخادشة للحياء، كونها لا تعتمد إلا اللقطات المنقولة عبر الناقل التليفزيوني الرسمي للمباريات، ولا تنظر للمقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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