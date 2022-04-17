متمردين على سياسة النادي .. جمهور برشلونة يقاطع كامب نو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مقاطعة لإحدى الروابط التشجيعية لنادي برشلونة لفريقها وذلك بسبب أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت.

وكان النادي الكتالوني قد خسر من الفريق الألماني الخميس الماضي وخرج من بطولة الدوري الأوروبي على أرضه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن رابطة "Grada de Animación" قد أعلنت أنها لن تحضر لقاء البلوجرانا القادم ضد قادش اعتراضًا على ما حدث.

ماذا حدث؟

في مباراة برشلونة الخميس الماضي بالدوري الأوروبي، تم بيع تذاكر جماهير البلوجرانا للمشجعين الألمان القادمون لمناصرة آينتراخت فرانكفورت.

وبحسب التقارير الصحفية فعدد المشجعون للفريق الضيف وصل إلى 30 ألف في ملعب كامب نو التابع للنادي الكتالوني.

ماذا قالت الرابطة؟

أوضحت الرابطة في بيان خاص لها مقاطعة مباراة برشلونة القادمة اعتراضًا على ما حدث في ملعب فريقهم، منتقدين سياسة النادي في بيع التذاكر.

حيث قال البيان: "عشنا يوم الخميس الماضي يومًا سيظل دائمًا على أنه أكبر عار حدث في ملعبنا، وحولنا إلى ضيوف في حفلة شخص آخر".

وواصل: "لقد كان انحراف نظام المقاعد الحرة الذي روج له النادي اتجاهًا في المواسم الأخيرة، مما سهل الوصول إلى السائحين والهوايات المعاكسة من خلال سياسة أسعار لا يمكن تحملها للمشجع الكتالوني".

واختتم: "الأحداث التي وقعت يوم الخميس تجبرنا على اتخاذ إجراءات، كما فعلنا خلال المباراة وفي مناسبات أخرى، ولهذا السبب بالذات لن نحضر مباراة برشلونة وقادش المقبلة".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق قادش في بطولة الدوري الإسباني يوم الاثنين، على ملعب كامب نو.

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