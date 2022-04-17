تشافي عن احتلال "كامب نو": تعرضنا للسرقة!

أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مؤتمرًا صحفيًا صباح الأحد، وذلك قبل مواجهة قادش في ختام الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويمر نادي برشلونة بمرحلة انعدام وزن منذ توديع بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، بخسارة مخيبة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، شهدت احتلال ملعب "كامب نو" من الجماهير الألمانية.

وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي على أهمية ترتيب الأوضاع، واستعادة الكبرياء، كما طالب بالإيمان والصبر على المشروع، والإخلاص للأسلوب.

ماذا قال تشافي؟

في البداية، تحدث تشافي عن ضرورة الاحتفاظ بالحمض النووي، وعدم تغيير أسلوب الأداء.

وقال: "بأسلوبنا فزنا بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، الأسلوب الذي فرضه يوهان كرويف منحنا الكثير".

وأضاف: "إذا كانت لدينا شكوك، يجب علينا تحسين نظام اللعب، ما يجب ألا نفعله هو الترنح، يجب أن نكون مؤمنين جدًا بالتحسن، إذا كنا نرتكب أخطاءً فعلينا التحسن".

هل ينجح برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني؟

وتطرق تشافي إلى احتمالية أن ينجح برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم تفوق ريال مدريد بفارق 12 نقطة.

وقال تشافي عن إمكانية خسارة ريال مدريد مساء الأحد أمام إشبيلية في قمة الجولة: "إذا لم نفز غدًا، فلن نفوز باللقب، أو إذا لم نفز بباقي مبارياتنا كذلك".

وأضاف: "هدفنا الأول هو أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا استطعنا المنافسة على الدوري فهذا أفضل".

وتابع: "يمكننا الفوز بكل المباريات المقبلة، لكن الأمر معقد أيضًا، علينا أن نواصل الإيمان بالمشروع، لدينا أسبوع مكثف وعلينا أن نبدأ المنافسة من الغد".

ما هو شعور تشافي بعد ما حدث في "كامب نو"؟

تشافي لم يخف خيبة أمله مما حدث يوم الخميس في ملعب "كامب نو"، بعد تواجد أكثر من 30 ألف مشجع ألماني لنادي آينتراخت فرانكفورت في ملعب النادي الكتالوني.

وقال تشافي: "بدأ كل شيء بشكل سيئ منذ غادرنا الفندق، لم نتمكن من الدخول عبر النفق الأول، واضطررنا للذهاب إلى النفق الثاني، شعرنا أننا تعرضنا للسرقة في منزلنا".

وأضاف: "النادي سيقدم تفسيرات بالتأكيد، أعلم أنهم كانوا يحققون في الأمر، أفترض أن النادي سيشرح لنا أولًا ما حدث ثم إلى وسائل الإعلام، ما حدث لا يمكن أن يتكرر".

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