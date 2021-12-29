متفوقًا على ريال مدريد .. برشلونة يحصل على دفعة اقتصادية هائلة من حقوق البث

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن توزيع حقوق البث التلفزيوني بين أندية "الليجا" عن موسم 2020-2021، ولا يزال برشلونة هو أكثر الأندية دخلًا في هذا الصدد.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عن توزيع مليار و444 مليون يورو على العشرين ناديًا التي شاركت في الدوري الإسباني خلال موسم 2020-21، بقيمة أقل بمقدار 27 مليون يورو عن الموسم السابق.

ما هو نصيب الأندية من توزيع حقوق البث التلفزيوني؟

التقرير الذي نشرته رابطة الدوري الإسباني، كشف عن حصول برشلونة على 165.6 مليون يورو، مقارنة بإجمالي 165 مليونًا في الموسم السابق، ولا يزال في صدارة أندية "الليجا" في حقوق البث التلفزيوني.

لكن ريال مدريد، الذي كان على وشك انتزاع اللقب حتى الجولة الأخيرة، فقد حصل على 163 مليون يورو، مقابل 156.2 في الموسم السابق.

فيما احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث، برصيد 130.1 مليون يورو، فيما جاء إشبيلية رابعًا بإجمالي 84.2 مليون يورو.

نادي ويسكا كان الأخير في عوائد البث التلفزيوني في الدوري الإسباني خلال موسم 2020-21، وحصل على 46.8 مليون يورو.

كيف يتم توزيع الحقوق السمعية والبصرية في الدوري الإسباني؟

يتم توزيع الدخل من حقوق البث التلفزيوني على أساس ما هو مبين في المرسوم الملكي رقم 15 لعام 2015.

وتوزع رابطة الدوري الإسباني صافي الدخل، أي يتم طرح نفقات الإدارة والتسويق من الدخل الإجمالي.

ومن هذا الدخل الصافي، تحصل أندية الدوري الإسباني على 90%، فيما تكون باقي القيمة من نصيب أندية دوري الدرجة الثانية.

ما هي معايير توزيع حقوق البث في الدوري الإسباني؟

يتم تقسيم نسبة 50% على التساوي بين الأندية، فيما يتم توزيع 25% على أساس النتائج الرياضية، وتوضع المواسم الخمسة السابقة من الدوري الإسباني بعين الاعتبار.

ويكون لكل مركز وكل موسم نسبة مئوية، حيث يحصل الأول على 17% والأخير على 0.25%.

ورغم أخذ آخر خمسة مواسم في الاعتبار، إلا أن الموسم الأخير يحظى بأهمية أكبر، حيث توزع 35% من تلك النسبة عن آخر موسم.

أما باقي نسبة الـ25% الأساسية، يتم توزيعها على أساس التفاعل المجتمعي، ويتعين على الأندية دفع 2% كحد أدنى لهذا البند و20% كحد أقصى.

ويؤخذ هنا بعين الاعتبار الجماهير ومساهمة كل نادٍ لتوليد قيمة للحقوق السمعية والبصرية الخاصة به.

اقرأ أيضًا

الدوري الإنجليزي في خطر: صحة اللاعبين على المحك والمنافسة تنهار، فهل من تحرك؟

جوهرة واحدة لا تكفي لتزيين التاج .. مبابي وهالاند في برنابيو الجديد

جول 25 | الترتيب النهائي لأفضل اللاعبين العرب في 2021

