متجاهلًا النصر .. أبو جبل: لن ألعب للأهلي وأنتظر الزمالك

تجاهل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق نادي الزمالك، كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن توقيعه لنادي النصر، مؤكدًا على أنه ينتظر تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ماذا قال محمد أبو جبل عن مستقبله؟

خلال استضافته عبر قناة "إم بي سي مصر" قال أبو جبل: "لم يتواصل معي أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ولو تواصل معي، لا أعتقد أنني سأنتقل إلى الأهلي".

محمد أبو جبل تابع: "لا زلت أنتظر كلمة نادي الزمالك من أجل تجديد العقد، وحين طُلب مني العودة للنادي قدمت تنازلات كثيرة، وجاءتني بعض العروض وأنا في سموحة ورفضتها بسبب حبي للزمالك".

وواصل: "المكان الذي خيره عليّ وصنع اسمي، أقسم بالله لم أطلب مبلغًا معينًا من الزمالك لتجديد عقدي، وقمت بالتوقيع على بياض عام 2019، ووعدوني بتغيير العقد لو أصبحت الحارس الأساسي، وكل ما فعلته أنني طلبت التقدير في هذا الأمر".

أبو جبل يتجاهل التوقيع للنصر السعودي

وانتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، تؤكد أن نادي النصر حصل على توقيع محمد أبو جبل، استعدادًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

أبو جبل تألق بشكل لافت للنظر رفقة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت يناير الماضي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية على رأسهم النصر.

وعلق الحارس المصري على توقيعه للنصر قائلًا: "لم يحدث وأن وقعت لأي فريق آخر، وكل ما تردد حول توقيعي لفريق آخر غير صحيح، أنا ملتزم بعقدي مع الزمالك وأعمل على تجديد عقدي".

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