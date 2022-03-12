"أبو جبل يمتلك عروضًا من 4 دوريات ولكنه ينتظر الزمالك!"

كشف نواف المهدي، وكيل أعمال اللاعبين السعودي، عن حقيقة ما يتردد حول انتقال موكله محمد أبو جبل حارس مرمى فريق نادي الزمالك، إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ما هي تفاصيل انتقال محمد أبو جبل إلى نادي النصر؟

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول حسم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع محمد أبو جبل خلال الفترة الحالية، لكي ينتقل إلى الفريق الأصفر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير على أن النصر حسم التعاقد مع محمد أبو جبل لمدة موسمين، بالإضافة إلى خيار للتمديد موسم آخر، مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد.

وينتهي عقد أبو جبل بنهاية الموسم الحالي مع نادي الزمالك، حيث يمر الآن بالفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

ما هي حقيقة انتقال أبو جبل إلى النصر وموقفه؟

المهدي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن موقف أبو جبل، وحقيقة ما يتردد حول الصور المنتشرة للحارس برفقته.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الصورة لتوقيع أبو جبل مع شركة تسويق رياضية، وليست نادي، وندرس عدة عروض في الدوريات المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى".

وتابع: "وبطلب من اللاعب بإنتظار تقديم الأخوة بنادي الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين، وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة، ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب".

الصورة لتوقيع أبوجبل مع شركةتسويق رياضية وليست نادي،وندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى،وبطلب من اللاعب بإنتظار تقديم الأخوة بنادي #الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين،وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب pic.twitter.com/TpFE7iu86e — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) March 11, 2022

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