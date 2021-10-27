مبلغ كبير .. الهريفي يضع شرطًا مثيرًا للعمل بالنصر

نجم النصر السابق يثير الجدل

وضع فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، شرطًا مثيرًا للجدل من أجل تولي منصبًا في صفوف ناديه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم تداول اسمه من جانب بعض الجماهير، لكي يتولى منصب المدير التنفيذي.

وطالت بعض الانتقادات حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر خلال الفترة الماضية، عقب الهزيمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال.

الهريفي رد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على سؤال من أحد متابعيه، والذي سأله عن موقفه من العمل بنادي النصر بالمجان خلال الفترة المقبلة إذا تم عرض الأمر عليه.

أحد المتابعين وجه سؤالًا إلى فهد الهريفي جاء نصه كالآتي: "أبو سطام، لو عرض عليك تكون مدير لنادي النصر، هل ستقبل أو لا، والسؤال الأهم ستطلب مرتب لذلك أو تعمل مجانًا".

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لاعب النصر السابق رد على المتابع قائلًا: "بطلب مليون ريال في الشهر"، في إشارة إلى أنه سيرفض العمل بالمجان في نادي النصر حال عرض عليه الأمر.

نادي النصر يمر خلال الوقت الحالي بفترة غير جيدة، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد النصر، ثم الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يسعى لمصالحة جماهيره في مباراته القادمة أمام فريق الفيحاء، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام يوم السبت القادم.