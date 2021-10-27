"انتصارات النصر ستصنع من المتربص مزهرية بلا زهور"

هل سينجح النصر في الخروج من الحالة التي يمر بها حاليًا؟

أطلق هاشم سرور، نجم نادي النصر السابق تعليقًا على الأزمات التي يمر بها ناديه خلال الوقت الحالي، والأشخاص الذي دائمًا ما يكونوا حاقدين للفريق ويتمنون هزيمته دائمًا.

النصر يمر بحالة غير جيدة الفترة الحالية، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ثم الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر سرور تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها على أن مشكلة النصر في الفوضى التي تصنعها الجماهير، لأنه يمتلك لاعبين مميزين.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مشكلة النصر في الفوضى التي تصنعها الجماهير، فريق عنده أفضل الأجانب المحترفين، وأفضل اللاعبين المحليين، وجميعهم صغار في السن".

نجم النصر السابق واصل: "مع ذلك على النصر حرب غير طبيعية مع بعض مشاكل أغلاط الحكام، والحل للنصر الاهتمام بلاعبيه والفوز في المباريات، تجعل من الحاقد حمل وديع، ومن المتربص مزهرية من دون زهور".

ويستعد نادي النصر لمواجهة فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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فريق نادي النصر يسعى لمصالحة جماهيره، بعد الخروج الآسيوي، ثم الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد، ليبتعد الفريق أكثر عن صدارة الترتيب التي يستحوذ عليها فريق ضمك.