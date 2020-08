أخبار الانتقالات: ليفربول يجد بديل روبرتسون ويوفنتوس يحدد بدلاء ساري

السيتي يعلن ضم نجم فالنسيا

أعلن مانشستر سيتي رسميًا التعاقد مع نجم نادي فالنسيا الشاب فيران توريس في صفقة كلفت خزائنه حوالي 23 مليون يورو.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL