مُباشر| هنا باريس.. سان جيرمان يقدم لاعبه الجديد ميسي لوسائل الإعلام

ليونيل ميسي في مواجهة الصحافة الفرنسية لأول مرة بقميص سان جيرمان.

يقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ظهر اليوم الأربعاء لاعبه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي لوسائل الإعلام في ملعب حديقة الأمراء.

النادي الباريسي أعلن انتقال ميسي أمس له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

واحتشدت جماهير باريس منذ يومين في المطار لانتظار ميسي الذي حظى باستقبال حاشد من قبل جماهير نادي العاصمة الفرنسية.

وتحتشد الجماهير الآن انتظارًا لقدوم ميسي مع نشاط كبير واستوديوهات من النادي الباريسي لنقل الحدث الأبرز في الكرة الأوروبية.

⚽️ Présentation de Léo Messi en direct du Parc des Princes 🔴🔵 https://t.co/PZP1a6YC8n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

قاعة المؤتمرات في ملعب حديقة الأمراء تعج بالصحافيين في انتظار وصول ليونيل ميسي.

ليو يصل قاعة المؤتمرات مع عائلته وأطفاله الذين يرتدون قمصان نادي والدهم الجديد، باريس سان جيرمان.

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