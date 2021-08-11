مُباشر| هنا باريس.. سان جيرمان يقدم لاعبه الجديد ميسي لوسائل الإعلام
يقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ظهر اليوم الأربعاء لاعبه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي لوسائل الإعلام في ملعب حديقة الأمراء.
النادي الباريسي أعلن انتقال ميسي أمس له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.
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واحتشدت جماهير باريس منذ يومين في المطار لانتظار ميسي الذي حظى باستقبال حاشد من قبل جماهير نادي العاصمة الفرنسية.
وتحتشد الجماهير الآن انتظارًا لقدوم ميسي مع نشاط كبير واستوديوهات من النادي الباريسي لنقل الحدث الأبرز في الكرة الأوروبية.
قاعة المؤتمرات في ملعب حديقة الأمراء تعج بالصحافيين في انتظار وصول ليونيل ميسي.
ليو يصل قاعة المؤتمرات مع عائلته وأطفاله الذين يرتدون قمصان نادي والدهم الجديد، باريس سان جيرمان.
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