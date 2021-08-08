هل كان بمقدور ميسي اللعب مجانًا لبرشلونة؟ الرد الحاسم من القانون الإسباني

الأمر واضح للغاية..

اتُهم ليونيل ميسي بالخيانة من بعض الجماهير بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية وتوابعها في سقف الراوتب داخل النادي الكتالوني.

بالنسبة للمهاجمين، فإن ميسي كان يفترض أن يقبل باللعب حتى ولو مجانًا تقديرًا لبرشلونة بعد كل ما صنعه البرسا من أجله.

وافق ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لكن هذا لم يكن كافيًا، وبالتبعية انطلقت نغمة أن البرغوث باع البرسا من أجل الأموال الطائلة.

هل كان يمكن أن يلعب ميسي مجانًا لبرشلونة؟

في هذه الفرضية، ميسي مظلوم للغاية، فالقانون الإسباني هو من يمنعه أن يلعب مجانًا لصالح برشلونة.

وفقًا لقانون العمل هناك، العقد الجديد لموظف قديم ينبغي ألا يقل فيه راتبه الجديد عن نسبة معينة من راتبه القديم، قيل أنها 50% وقيل أنها أقل أو أكثر.

على هذا الأساس، حتى لو أراد ميسي اللعب مجانًا كان القانون الإسباني سيرفض، وذلك من أجل منع "التلاعب المالي" من الشركات المختلفة.

وبالتالي، ميسي فعل فعليًا كل ما يمكنه فعله من تخفيض راتبه بمعدل 50% كما طُلب منه من خبراء برشلونة، والأزمة كانت بين رابطة الدوري الإسباني والنادي.

ما هي قيمة عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان؟

بعدما وافق على تخفيض راتبه بدرجة كبيرة في برشلونة ولم تسر الأمور، يستعد ميسي لجني الكثير من الأموال في تجربته الجديدة بباريس سان جيرمان.

التقارير الواردة من الصحف الفرنسية تؤكد أن صاحب الـ34 عامًا سيتقاضى سنويًا 45 مليون يورو لمدة عامين، مع وجود خيار التمديد لعام ثالث.

وسيكون ميسي هكذا هو اللاعب الأكثر تقاضيًا للراتب في العالم، متفوقًا على زميله القديم الجديد في النادي الفرنسي، نيمار، الذي يتقاضى 35 مليون يورو سنويًا.

متى يُعلن عن توقيع ميسي لباريس سان جيرمان؟

المتوقع أن يتم الإعلان عن توقيع ميسي لباريس خلال الساعات القليلة المقبلة مع أحاديث أن ذلك سيتم يوم الثلاثاء المقبل.

الاستناد في هذه الرواية إلى قيام إدارة النادي الفرنسي بحجز برج إيفل في اليوم نفسه، في خطوة مشابهة لما قاموا به أيام ضم نيمار في 2017.

وهكذا يصبح برج إيفل المكان الذي سيحتضن الإعلان الرسمي عن تعاقد إدارة ناصر الخليفي مع ليونيل ميسي.

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