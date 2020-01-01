جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وترتيب مجموعته، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظي ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الأونه الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

كان الموسم الماضي استثنائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات في أنحاء العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف البطولات في كل مكان، لكنها عادت في النهاية بدون جمهور وبإجراءات احترازية ستستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.

كان الموسم الماضي رائع بالنسبة لنادي ليفربول، حيث نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر لحوالي 30 عامًا، لكنه لم يحقق نفس النجاح في دوري الأبطال، فقد خرج الريدز من دور 16 بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد ذهابًا وإيابًا.

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020، القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

وقع ليفربول في مجموعة متوسطة القوة في دوري أبطال أوروبا 2020-21 ، يتواجد بها أتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي وميتيلاند الدنماركي.

سيبدأ الريدز مبارياته في دوري الأبطال في 21 أكتوبر 2020 ضد الفريق الهولندي في يوهان كرويف أرينا، أما آخر مبارياته في دور المجموعات فستكون في 9 ديسمبر 2020 ضد النادي الدنماركي.

المباراة الموعد الملعب أياكس - ليفربول الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا ليفربول - ميتيلاند الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد أتالانتا - ليفربول الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

17 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد أتالانتا ليفربول - أتالانتا الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد ليفربول - أياكس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد ميتيلاند - ليفربول الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ميسيسنتر أرينا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2020-21