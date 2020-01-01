جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة الليجا في 11 يونيو 2020، فما هو جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

سيعود الدوري الإسباني من جديد بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا وجميع دول العالم، والموعد المحدد للعودة هو الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441 هجريًا.

ستبدأ الليجا من الأسبوع 28 هذا الشهر، وبالطبع سنشاهد مباريات قوية ومثيرة بين جميع الفرق، خاصةً وأن العودة من الكورونا ستكون في الجولات الأخيرة، حيث لا يتبقى من عمر المسابقة إلا 10 أسابيع فقط سيتحدد خلالهم بطل الدوري.

ستعود المباريات في الدوري الإسباني بدون جمهور كما حدث في الدوري الألماني، كذلك ستعود مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي بنفس الطريقة، وستؤخذ جميع تعليمات السلامة والوقاية من الجائحة التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها سيكون من اشتراطات عودة المسابقة.

المزيد من الفرق

ريال مدريد هو أكثر فريق فاز بالدوري الإسباني في التاريخ برصيد 33 لقب، وكالعادة يعيش هذا الموسم صراع قوي مع برشلونة على الفوز بالليجا، حيث يأتي في المركز الثاني خلف البلاوجرانا صاحب المركز الأول، لكن الفريق بينهما ليس كبير.

وفي هذا التقرير سنستعرض جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد العودة من توقف فيروس كورونا..

ترتيب الدوري الإسباني قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

جدول مباريات ريال مدريد

أول مباراة لريال مدريد بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا ستكون سهلة، حيث ستكون على أرضه وفي ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام إيبار صاحب المركز 16، لكن المباراة الثانية ستكون صعبة رغم أنها على نفس الملعب ضد فالنسيا الذي يحتل المركز السابع.

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

المباراة الأولى للريال خارج ملعبه ستكون في الجولة 30 ضد ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع، والذي يقدم موسم جيد، وفي الجولة 33 سيواجه فريق تطور هذا الموسم وجاره في العاصمة هو خيتافي، وفي الأسبوع التالي مباشرةً سيواجه أتلتيك بلباو.

سيقابل ريال مدريد بعد ذلك ألافيس ثم غرناطة ثم فياريال، وآخر مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم ستكون ضد ليجانيس خارج ملعبه.