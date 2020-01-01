الدوري الإسباني

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

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Getty/Goal
بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة الليجا في 11 يونيو 2020، فما هي مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد العودة؟

نعيش جميعًا أزمة صعبة منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف نشاط كرة القدم في الدوريات الأوروبية والدوري الإسباني .

اتخذ الجميع تعليمات الأمان وفرضت الحكومات العزل المنزلي، وبعد فترة من غياب الكرة بدأت في العودة من جديد تدريجيًا، وكان أول دوري كبير في أوروبا عاد هو الدوري الألماني.

كانت آخر مباريات بين ريال مدريد وريال بيتيس يوم الأحد 8 مارس 2020 في الجولة 27، وسيعود من جديد يوم الخميس 11 يونيو 2020 بديربي الأندلس بين الأخضر والأبيض وإشبيلية.

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    وفي هذا التقرير يقدم جول جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وما هي مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

    ترتيب الدوري الإسباني قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

    المحتوى

    ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

    ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها ما لم يكن هناك تعارض.

    إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 28

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    إشبيلية - ريال بيتيس الخميس 11 يونيو 2020،
    19 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 رامون سانشيز
    غرناطة - خيتافي الجمعة 12 يونيو 2020،
    20 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 نويفو لوس كارمينيس
    فالنسيا - ليفانتي الجمعة 12 يونيو 2020،
    20 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 ميستايا
    إسبانيول - ألافيس السبت 13 يونيو 2020،
    21 شوال 1441،
    13:00 مصر، 14:00 السعودية    		 كورنيا البرات
    سيلتا فيجو - فياريال السبت 13 يونيو 2020،
    21 شوال 1441،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		 بالايدوس
    ليجانيس - بلد الوليد السبت 13 يونيو 2020،
    21 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 بوتاركي
    مايوركا - برشلونة السبت 13 يونيو 2020،
    21 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 استاد دي سون مويكس
    أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد الأحد 14 يونيو 2020،
    22 شوال 1441،
    13:00 مصر، 14:00 السعودية    		 سان ماميس
    ريال مدريد - إيبار الأحد 14 يونيو 2020،
    22 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 سانتياجو بيرنابيو
    ريال سوسييداد - أوساسونا الأحد 14 يونيو 2020،
    22 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 ريالي أرينا

    ستكون مباراة العودة من فيروس كورونا في الدوري الإسباني ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية يوم الخميس 11 يونيو 2020.

    سيواجه برشلونة في نفس الأسبوع مايوركا خارج أرضه، أما ريال مدريد فسيستضيف إيبار، وستشهد هذه الجولة ديربي مدينة فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا.

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 29

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    ليفانتي - إشبيلية الإثنين 15 يونيو 2020،
    23 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 سيوتات دي فالنسيا
    ريال بيتيس - غرناطة الإثنين 15 يونيو 2020،
    23 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 بينيتو فيامارين
    خيتافي - إسبانيول الثلاثاء 16 يونيو 2020،
    24 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 ألفونسو بيريز
    فياريال - مايوركا الثلاثاء 16 يونيو 2020،
    24 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 لا سيراميكا
    برشلونة - ليجانيس الثلاثاء 16 يونيو 2020،
    24 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 كامب نو
    إيبار - أتلتيك بيلباو الأربعاء 17 يونيو 2020،
    25 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 مونيسيبال دي إيبوروا
    بلد الوليد - سيلتا فيجو الأربعاء 17 يونيو 2020،
    25 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 خوسيه زوريا
    أوساسونا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 17 يونيو 2020،
    25 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 السادار
    ألافيس - ريال سوسييدد الخميس 18 يونيو 2020،
    26 شوال 1441،
    19:30 مصر، 20:30 السعودية    		 مينديزوروزا
    ريال مدريد - فالنسيا الخميس 18 يونيو 2020،
    26 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 سانتياجو بيرنابيو

    سيواجه برشلونة في الجولة 29 من الدوري الإسباني ليجانيس في الكامب نو، أما ريال مدريد فتنتظره مباراة صعبة ضد فالنسيا في سانتياجو بيرنابيو.

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 30

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 سان ماميس
    أتلتيكو مدريد - بلد الوليد الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 واندا ميتروبوليتانو
    سيلتا فيجو - ألافيس الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 بالايدوس
    إسبانيول - ليفانتي الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 كورنيا البرات
    خيتافي - إيبار الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 ألفونسو بيريز
    غرناطة - فياريال الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 لوس كارمينيس
    مايوركا - ليجانيس الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 استاد دي سون مويكس
    ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 ريالي أرينا
    إشبيلية - برشلونة الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 رامون سانشيز
    فالنسيا - أوساسونا الأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441    		 ميستايا

    برشلونة وريال مدريد سيخوضان مباراتين قويتين في الجولة 30 من الدوري الإسباني ، فالبلاوجرانا سيقابل إشبيلية في رامون سانشيز، وسيواجه الملكي ريال سوسييداد في رايلي أرينا.

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 31

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    ألافيس - أوساسونا الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 مينديزوروزا
    برشلونة - أتلتيك بيلباو الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 كامب نو
    ريال بيتيس - إسبانيول الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 بينيتو فيامارين
    إيبار - فالنسيا الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 مونيسيبال دي إيبوروا
    ليجانيس - غرناطة الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 بوتاركي
    ليفانتي - أتلتيكو مدريد الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 سيوتات دي فالنسيا
    ريال مدريد - مايوركا الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 سانتياجو بيرنابيو
    ريال سوسييداد - سيلتا فيجو الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 ريالي أرينا
    فياريال - إشبيلية الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 لا سيراميكا
    بلد الوليد - خيتافي الأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441    		 خوسيه زوريا

    برشلونة سيستضيف أتلتيك بيلباو في الكامب نو في الجولة 31 من الدوري الإسباني ، فيما سيستضيف ريال مدريد مايوركا في سانتياجو بيرنابيو.

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 32

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    أتلتيك بيلباو - مايوركا الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 سان ماميس
    أتلتيكو مدريد - ألافيس الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 واندا ميتروبوليتانو
    سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 بالايدوس
    إسبانيول - ريال مدريد الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 كورنيا البرات
    خيتافي - ريال سوسييداد الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 ألفونسو بيريز
    غرناطة - إيبار الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 لوس كارمينيس
    ليفانتي - ريال بيتيس الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 سيوتات دي فالنسيا
    أوساسونا - ليجانيس الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 السادار
    إشبيلية - بلد الوليد الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 رامون سانشيز
    فياريال - فالنسيا الأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		 لا سيراميكا

    ريال مدريد سيحل ضيفًا على إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني ، وسيستضيف سيلتا فيجو برشلونة .

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 33

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    ألافيس - غرناطة الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 مينديزوروزا
    برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 كامب نو
    ريال بيتيس - فياريال الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 بينيتو فيامارين
    إيبار - أوساسونا الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 مونيسيبال دي إيبوروا
    ليجانيس - إشبيلية الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 بوتاركي
    مايوركا - سيلتا فيجو الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 دي سون مويكس
    ريال مدريد - خيتافي الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 سانتياجو بيرنابيو
    ريال سوسييداد - إسبانيول الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 ريالي أرينا
    فالنسيا - أتلتيك بيلباو الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 ميستايا
    بلد الوليد - ليفانتي الأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		 خوسيه زوريا

    ,تنتظر برشلونة مواجهة قوية في الجولة 33 ضد أتلتيكو مدريد في الكامب نو، أما ريال مدريد فسيقابل خيتافي في سانتقاجو برنابيو.

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 34

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 سان ماميس
    أتلتيكو مدريد - مايوركا الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 واندا ميتروبوليتانو
    سيلتا فيجو - ريال بيتيس الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 بالايدوس
    إسبانيول - ليجانيس الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 كورنيا البرات
    غرناطة - فالنسيا الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 لوس كارمينيس
    ليفانتي - خيتافي الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 سيوتات دي فالنسيا
    أوساسونا - خيتافي الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 السادار
    إشبيلية - إيبار الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 رامون سانشيز
    فياريال - برشلونة الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 لا سيراميكا
    بلد الوليد - ألافيس الأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		 خوسيه زوريا

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 35

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    أتلتيك بيلباو - إشبيلية الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 سان ماميس
    برشلونة - إسبانيول الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 كامب نو
    ريال بيتيس - أوساسونا الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 بينيتو فيامارين
    سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 بالايدوس
    إيبار - ليجانيس الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 مونيسيبال دي إيبوروا
    خيتافي - فياريال الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 ألفونسو بيريز
    مايوركا - ليفانتي الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 دي سون مويكس
    ريال مدريد - ألافيس الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 سانتياجو بيرنابيو
    ريال سوسييداد - غرناطة الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 ريالي أرينا
    فالنسيا - بلد الوليد الأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		 ميستايا

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 36

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    ألافيس - خيتافي الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 مينديزوروزا
    أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 واندا ميتروبوليتانو
    إسبانيول - إيبار الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 كورنيا البرات
    غرناطة - ريال مدريد الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 لوس كارمينيس
    ليجانيس - فالنسيا الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 بوتاركي
    ليفانتي - أتلتيك بيلباو الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 سيوتات دي فالنسيا
    أوساسونا - سيلتا فيجو الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 السادار
    إشبيلية - مايوركا الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 رامون سانشيز
    فياريال - ريال سوسييداد الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 لا سيراميكا
    بلد الوليد - برشلونة الأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		 خوسيه زوريا

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 37

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    أتلتيك بيلباو - ليجانيس الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 سان ماميس
    برشلونة - أوساسونا الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 كامب نو
    ريال بيتيس - ألافيس الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 بينيتو فيامارين
    سيلتا فيجو - ليفانتي الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 بالايدوس
    إيبار - بلد الوليد الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 مونيسيبال دي إيبوروا
    خيتافي - أتلتيكو مدريد الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 ألفونسو بيريز
    مايوركا - غرناطة الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 دي سون مويكس
    ريال مدريد - فياريال الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 سانتياجو بيرنابيو
    ريال سوسييداد - إشبيلية الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 ريالي أرينا
    فالنسيا - إسبانيول الأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		 ميستايا

    جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 38

    المباراة
    الموعد
    		 الملعب
    ألافيس - برشلونة الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 مينديزوروزا
    أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 واندا ميتروبوليتانو
    إسبانيول - سيلتا فيجو الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 كورنيا البرات
    غرناطة - أتلتيك بيلباو الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 لوس كارمينيس
    ليجانيس - ريال مدريد الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 بوتاركي
    ليفانتي - خيتافي الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 سيوتات دي فالنسيا
    أوساسونا - مايوركا الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 السادار
    إشبيلية - فالنسيا الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 رامون سانشيز
    فياريال - إيبار الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 لا سيراميكا
    بلد الوليد - ريال بيتيس الأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 خوسيه زوريا
     

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