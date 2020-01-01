جدول مباريات دوري أمم أوروبا الجولة الخامسة، والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا 2020-2021، القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية

‎تبدأ الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم السبت 14 نوفمبر 2020، وتستمر لمدة يومين على التوالي حيث تقام مجموعة كبيرة من المباريات.

بحسب نظام البطولة فإن جميع منتخبات أوروبا تقسم على 4 مستويات، في كل مستوى عدد من المجموعات يتواجه كل فريق في أي مجموعة مع أقرانه على مباراتي ذهاب وإياب، وصاحب المركز الأول يتأهل للأدوار الإقصائية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير للمستوى الأدنى.

تشمل مباريات يوم السبت مواجهة بين البرتغال وفرنسا، وستواجه إسبانيا سويسرا في نفس التوقيت، كذلك ستواجه ألمانيا أوكرانيا، وأيضًا السويد ضد كرواتيا.

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بينما يوم الأحد سيستضيف المنتخب الإيطالي بولندا في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، وسيواجه منتخب إنجلترا بلجيكا، فيما سيستضيف المنتخب الهولندي البوسنة والهرسك، كما يلتقي المنتخب التركي بالدب الروسي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا 2020-2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أمم أوروبا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سان مارينو - جبل طارق السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD سان مارينو مالطا - أندورا السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 11 ستاد ناشيونال لاتفيا - جزر الفارو السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستاد دواجافا أذربيجان - الجبل الأسود السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 باكو الأولمبي قبرص - لوكسمبورج السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD ستاد نيو جي اس بي ألمانيا - أوكرانيا السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 رد بول آرينا سويسرا - إسبانيا السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 سانت ياكوب بارك السويد - كرواتيا السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 فريندز آرينا البرتغال - فرنسا السبت 14 نوفمبر 2020،

٢٨ ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD النور سلوفاكيا - اسكتلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD سيتي آرينا شمال مقدونيا - استونيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD تودور برويسكي جورجيا - أرمينيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD بوريس بايشادزي دينامو أرينا روسيا البيضاء - ليتوانيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 دينامو ستاديوم ألبانيا - كازاخستان الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سلمان ستايرماسي هولندا - البوسنة والهرسك الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية L'Equipe TV يوهان كرويف إيطاليا - بولندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية L'Equipe TV تريكولوري بلغاريا - فنلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية Sport TV 5 فاسيل ليفسكي ويلز - أيرلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية Sport TV 3 Portugal كارديف تركيا - روسيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

19:00 مصر، 20:00 السعودية Sport TV 2 Portugal فنربهتشه شوكرو ساراجوغلو هنجاريا (المجر) - صربيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية Sport TV 5 Portugal بوشكاش أرينا بلجيكا - انجلترا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية Futbol 1 HD الملك بودوان الدنمارك - أيسلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية Sport TV 3 Portugal باركن ستاديون النمسا - إيرلندا الشمالية الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية Futbol 3 HD ارنست هابيل رومانيا - النرويج الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية - أرينا ناسيونالا سلوفينيا- كوسوفو الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية - ستوزيتسه مولدوفا - اليونان الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442

21:45 مصر، 22:45 السعودية - سبيروس لويس

ما هي القنوات الناقلة لدوري أمم أوروبا؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أمم أوروبا ، وستخصص لها مجموعة قنواتها الرياضية التي تصل إلى 15.

إذا لم تكن مشتركًا في الشبكة القطرية يمكنك متابعة المباريات الهامة عبر خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول، وستبدأ قبل المباريات الهامة بحوالي نصف ساعة.