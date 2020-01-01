دوري أمم أوروبا 2020-21: القرعة، جدول المباريات وهل تؤهل لكأس العالم؟

قامت الهيئة الإدارية الأوروبية ببعض التعديلات على بطولتها الجديدة دوري الأمم الأوروبية بعد النسخة الافتتاحية وستبدأ النسخة الجديدة في عام 2020

التصنيف المنتخبات 1 البرتغال، هولندا، إنجلترا، سويسرا 2 بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا 3 البوسنة والهرسك، أوكرانيا، الدنمارك، السويد 4 كرواتيا، بولندا، ألمانيا، آيسلندا

الدوري ب

يضم الدوري ب الفرق في المرتبة 17 إلى 32، مع أمثال روسيا وويلز واسكتلندا وأيرلندا.

التصنيف المنتخبات 1 روسيا، النمسا، ويلز، جمهورية التشيك 2 اسكتلندا، النرويج، صربيا، فنلندا 3 سلوفاكيا، تركيا، جمهورية آيرلندا، آيرلندا الشمالية 4 بلغاريا، إسرائيل، المجر، رومانيا

الدوري ج

يضم الدوري ج الفرق من 33 إلى 48 بينهم اليونان، كوسوفو وبيلاروس وأخرون.

التصنيف المنتخبات 1 اليونان، ألبانيا، الجبل الأسود، جورجيا 2 مقدونيا الشمالية، كوسوفو، روسيا البيضاء، قبرص 3 إستونيا، سلوفينيا، ليتوانيا، لوكسمبورج 4 أرمينيا، آذربيجان، كازاخستان، مولدوفا

الدوري د

الدوري د في دوري أمم أوروبا هو القسم الأصغر في البطولة كمًا وتاريخًا من حيث المنتخبات المشاركة، حيث يحتوي على 7 منتخباتٍ فقط.

التصنيف المنتخبات 1 جبل طارق، جزر فارو، لاتفيا، ليشتنشتاين 2 أندورا، مالطا، سان مارينو

متى تبدأ دوري أمم أوروبا 2020-21؟

ستبدأ بطولة دوري الأمم لعام 2020-21 في 3 سبتمبر 2020، مع لعب مباريات جماعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ستقام النهائيات بعد ذلك في 2 و 3 و 6 يونيو من العام التالي، مع تحديد مباريات الهبوط في مارس 2022.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021:

الدور الموعد الجولة الأولى 3 - 5 سبتمبر 2020 الجولة الثانية 6 - 8 سبتمبر 2020 الجولة الثالثة 8 - 10 أكتوبر 2020 الجولة الرابعة 11 - 13 أكتوبر 2020 الجولة الخامسة 12 - 14 نوفمبر 2020 الجولة السادسة 15 - 17 نوفمبر 2020 النهائيات 2، 3، 6 يونيو 2021 الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 24، 25، 28، 29 مارس 2022

جدول مباريات ومجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21

سيظهر هنا توزيع كامل لمباريات ونتائج وجداول المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 بعد إجراء القرعة.

هل تؤهل دوريأمم أوروبا لكأس العالم 2022؟

يرتبط دوري الأمم لعام 2020-21 بالتأهل لكأس العالم 2022، حيث يوفر مكانين في المباريات الفاصلة.

يتقدم عشرة فائزين في تصفيات كأس العالم مباشرة إلى البطولة في قطر ويتأهل الوصيف العشر إلى التصفيات.

تُخصص أماكن المواجهة المتبقية لأفضل فائزين في مجموعة دوري الأمم (بناءً على الترتيب العام) الذين لم يتأهلوا مباشرة أو وصلوا إلى التصفيات في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من فاز بدوري الأمم الأوروبية الأخير؟

فازت البرتغال بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في 2018-19، استطاع التغلب على هولندا في المباراة النهائية وتمكنوا من الفوز بالكأس.

بعد أن تصدرت البرتغال مجموعة تضم إيطاليا وبولندا في الدوري أ، حجزت مكانها في النهائيات، حيث تم إقرانها مع سويسرا في الدور نصف النهائي.

هزموا المنتخب السويسري بنتيجة 3-1، وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية حاسمة تأتي في الدقيقة 88 و 90.

كان هدف جونسالو جيديس هو الفارق في المباراة النهائية ضد الهولنديين، حيث انتصرت البرتغال بنتيجة 1-0 على ملعب ستاد الدراجاو.