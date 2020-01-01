جدول مباريات دوري أمم أوروبا الجولة الرابعة، القنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا 2020-2021، القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية

‎تبدأ الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وتستمر لمدة يومين على التوالي حيث تقام مجموعة كبيرة من المباريات.

بحسب نظام البطولة فإن جميع منتخبات أوروبا تقسم على 4 مستويات، في كل مستوى عدد من المجموعات يتواجه كل فريق في أي مجموعة مع أقرانه على مباراتي ذهاب وإياب، وصاحب المركز الأول يتأهل للأدوار الإقصائية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير للمستوى الأدنى.

تشمل مباريات يوم الثلاثاء مواجهة بين إسبانيا وأوكرانيا، وستواجه ألمانيا في نفس التوقيت سويسرا، كذلك ستواجه لاتفيا مالطا وجزر فارو أندورا وليشتنشتاين سان مارينو.

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ستكون المباريات أقوى يوم الأربعاء، حيث سيستضيف المنتخب الإيطالي هولندا في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، وسيواجه منتخب إنجلترا الدنمارك، فيما سيستضيف المنتخب الآيسلندي بلجيكا، وفي إعادة لنهائي كأس العالم 2018 سيواجه منتخب فرنسا كرواتيا، وفي نفس التوقيت ستستضيف البرتغال السويد.

جدول مباريات دوري أمم أوروبا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا 2020-2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أمم أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آذربيجان - قبرص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 الباسان أرينا لاتفيا - مالطا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 داوجافا أوكرانيا - إسبانيا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 الملعب الوطني ألمانيا - سويسرا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد راين إنيرجي الجبل الأسود - لوكسمبورج الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 ستاد جرادسكي جزر فارو - أندورا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 تروسفولور ليشتنشتاين - سان مارينو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد راين بارك فنلندا - جمهورية آيرلندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد هيلسينكي الأوليمبي ليتوانيا - ألبانيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 LFF بولندا - البوسنة والهرسك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 ميسكي في فروتسلافيو إيطاليا - هولندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد بيرجامو إنجلترا - الدنمارك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد ويمبلي آيسلندا - بلجيكا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 لاوجاردالسفولر كرواتيا - فرنسا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد ماكسيمير البرتغال - السويد الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 خوسيه ألفالادي النرويج - آيرلندا الشمالية الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 13 ستاد أوليفال رومانيا - النمسا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - إيلي أوانا اسكتلندا - جمهورية التشيك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 12 هامبدين بارك سلوفاكيا - إسرائيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - سيتي أرينا تركيا - صربيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 8 ستاد ترك تيليكوم روسيا - المجر الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - VTB أرينا بلغاريا - ويلز الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10 فاسيل ليفسكي مقدونيا الشمالية - جورجيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - تودور برويسكي إستونيا - أرمينيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - لو كوب أرينا مولدوفا - سلوفينيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - ستاد زيمبرو اليونان - كوسوفو الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - سبيروس لويس روسيا البيضاء - كازاخستان الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - ستاد دينامو

ما هي القنوات الناقلة لدوري أمم أوروبا؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أمم أوروبا ، وستخصص لها مجموعة قنواتها الرياضية التي تصل إلى 15.

إذا لم تكن مشتركًا في الشبكة القطرية يمكنك متابعة المباريات الهامة عبر خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول، وستبدأ قبل المباريات الهامة بحوالي نصف ساعة.

أبرز غيابات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا 2020

للإصابة للإيقاف فيروس كورونا مانويل لاتزاري - إيطاليا جيمس ماكلين - جمهورية آيرلندا جوزيه فونتي - البرتغال أليساندرو باستوني - إيطاليا فياسيسلاف بوسماتش - مولدوفا أنتوني لوبيش - البرتغال فيديريكو بيرنارديسكي - إيطاليا أوزان كاباك - تركيا ليو دوبوا - فرنسا أرتور يدرزيتشيك - بولندا - فابيان رويز - إسبانيا توم هيتون - إنجلترا - تياجو ألكانتارا - إسبانيا روس باركلي - إنجلترا - - فابيان ديلف - إنجلترا - - رحيم ستيرلينج - إنجلترا - - يان فيرتونخين - بلجيكا - - إلياس كوبوت - بلجيكا - - إيدين هازارد - بلجيكا - - جواو ماريو - البرتغال - - أندريه جوميش - البرتغال - - بليز ماتويدي - فرنسا - - لوفري كالينيتش - كرواتيا - - شيمي فرساليكو - كرواتيا - - مارين بونجراتشيتش - كرواتيا - - ماتي ميتروفيتش - كرواتيا - - أنتي ريبيتش - كرواتيا - - داني كارباخال - إسبانيا - - مارك أندريه تير شتيجن - ألمانيا - - ماركو رويس - ألمانيا - - سوات سيردار - ألمانيا - - كان أيهان - تركيا - - إفيجان كاراجا - تركيا - - ميرت هاكان يانداش - تركيا - - جينك طوسون - تركيا - -

ترتيب مجموعات دوري أمم أوروبا 2020

الدوري أ

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق النقاط 1 إيطاليا 3 1 2 0 1 5 2 هولندا 3 1 1 1 0 4 3 بولندا 3 1 1 1 0 4 4 البوسنة والهرسك 3 0 2 1 -1 2

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إنجلترا 3 2 1 0 3 1 +2 7 2 بلجيكا 3 2 0 1 8 3 +5 6 3 الدنمارك 3 1 1 1 3 2 +1 4 4 آيسلندا 3 0 0 3 1 9 -8 0

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرتغال 3 2 1 0 6 1 +5 7 2 فرنسا 3 2 1 0 5 2 +3 7 3 كرواتيا 3 1 0 2 5 9 -4 3 4 السويد 3 0 0 3 1 5 -4 0

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 3 2 1 0 6 1 +5 7 2 ألمانيا 3 1 2 0 4 3 +1 5 3 أوكرانيا 3 1 0 2 3 7 -4 3 4 سويسرا 3 0 1 2 2 4 -2 1

الدوري ب

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 النمسا 3 2 0 1 1 6 2 النرويج 3 2 0 1 +7 6 3 رومانيا 3 1 1 1 -3 4 4 آيرلندا الشمالية 3 0 1 2 -5 1

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 اسكتلندا 3 2 1 0 2 7 1 جمهورية التشيك 3 2 0 1 2 6 3 إسرائيل 3 0 2 1 -1 2 4 سلوفاكيا 3 0 1 2 -3 1

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 روسيا 3 2 1 0 3 7 2 المجر 3 2 0 1 1 6 3 تركيا 3 0 2 1 -1 2 4 صربيا 3 0 1 2 -3 1

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 ويلز 3 2 1 0 2 7 2 فنلندا 3 2 0 1 2 6 3 جمهورية آيرلندا 3 0 2 1 -1 2 4 بلغاريا 3 0 1 2 -3 1

الدوري ج

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 الجبل الأسود 3 3 0 0 +5 9 2 لوكسمبورج 3 2 0 1 +2 6 3 آذربيجان 3 1 0 2 -2 3 4 قبرص 3 0 0 3 -5 0

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 مقدونيا الشمالية 3 1 2 0 +1 5 1 جورجيا 3 1 2 0 +1 5 3 أرمينيا 3 1 1 1 +1 4 4 إستونيا 3 0 1 2 -3 0

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 اليونان 3 2 1 0 +3 7 2 سلوفينيا 3 2 1 0 +2 7 3 كوسوفو 3 0 1 2 -2 1 4 مولدوفا 3 0 1 2 -3 1

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 كازاخستان 3 1 1 1 +1 4 2 ألبانيا 3 1 1 1 +1 4 3 روسيا البيضاء 3 1 1 1 -1 4 4 ليتوانيا 3 1 1 1 -1 4

الدوري د

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق نقاط 1 جزر فارو 3 2 1 0 +2 7 2 لاتفيا 3 0 3 0 0 3 3 مالطا 3 0 2 1 -1 2 4 أندورا 3 0 2 1 -1 2