جدول مباريات دوري أمم أوروبا الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على موعد مباريات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا 2020-2021، القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية

‎تبدأ الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، وتستمر لمدة يومين على التوالي حيث تقام مجموعة كبيرة من المباريات.

بحسب نظام البطولة فإن جميع منتخبات أوروبا تقسم على 4 مستويات، في كل مستوى عدد من المجموعات يتواجه كل فريق في أي مجموعة مع أقرانه على مباراتي ذهاب وإياب، وصاحب المركز الأول يتأهل للأدوار الإقصائية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير للمستوى الأدنى.

تشمل مواجهات يوم السبت مباراة تجمع منتخب لوكسمبورج ومنتخب قبرص، ولقاء بين منتخبي الجبل الأسود وأذربيجان، ويلتقي منتخب ليختنشتاين مع منتخب جبل طارق، ومواجهة لمنتخب جزر فارو مع منتخب لاتفيا، ولقاء قوي يجمع بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، كما يلتقي أيضاً منتخبي أوكرانيا وألمانيا، ومنتخبي أندورا ومالطا.

المزيد من الفرق

وتستمر فعاليات الجولة الثالثة في دوري أمم أوروبا لليوم الثاني على التوالي حيث تشمل منافسات يوم الأحد لقاء يجمع بين منتخب أيرلندا و منتخب ويلز، ولقاء لمنتخبي كازاخستان وألبانيا، ومباراة تجمع منتخب كرواتيا أمام منتخب السويد، ومباراة لمنتخب ليتوانيا مع منتخب روسيا البيضاء، ومواجهة بين منتخبي إنجلترا وبلجيكا، ويواجه منتخب البوسنة والهرسك منتخب هولندا، ولقاء لمنتخبي بولندا وإيطاليا، ومباراة قوية بين منتخبي فرنسا والبرتغال، كما يشهد اليوم أيضاً عدة لقاءات أخرى منها روسيا أمام تركيا، وآيسلندا مع الدنمارك.

جدول مباريات دوري أمم أوروبا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2020-2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أمم أوروبا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوكسمبورج - قبرص السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 جوسي بارثيل الجبل الأسود - آذربيجان السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 جرادسكي جزر فارو - لاتفيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 تروسفولور ليختنشتاين - جبل طارق السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 راين بارك أوكرانيا - ألمانيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 أوليمبيسكي إسبانيا - سويسرا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 ألفريدو دي ستيفانو أندورا - مالطا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 الملعب الوطني جمهورية آيرلندا - ويلز الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD دبلن أرينا كازاخستان - ألبانيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD ألماتي أورتاليك إستونيا - مقدونيا الشمالية الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD لو كوب أرينا أرمينيا - جورجيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD تيتشي ليتوانيا - روسيا البيضاء الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD LFF النرويج - رومانيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD استاد أوليفال فنلندا - بلغاريا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD ملعب هيلسينجن الأوليمبي البوسنة والهرسك - هولندا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD بيلينو بولي إنجلترا - بلجيكا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD استاد ويمبلي كرواتيا - السويد الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD ماكسيمير بولندا - إيطاليا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD إنيرجي جدانسك آيسلندا - الدنمارك الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD لاوجاردالسفولور فرنسا - البرتغال الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD استاد فرنسا آيرلندا الشمالية - النمسا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD الملعب الوطني إسرائيل - جمهورية التشيك الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD سامي أوفر اسكتلندا - سلوفاكيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD هامبدين بارك صربيا - المجر الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD رايكو ميتيتش روسيا - تركيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD استاد دينامو كوسوفو - سلوفينيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD فاضل فوكري اليونان - مولدوفا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD سبيروس لويس

ما هي القنوات الناقلة لدوري أمم أوروبا؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أمم أوروبا ، وستخصص لها مجموعة قنواتها الرياضية التي تصل إلى 15.

إذا لم تكن مشتركًا في الشبكة القطرية يمكنك متابعة المباريات الهامة عبر خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول، وستبدأ قبل المباريات الهامة بحوالي نصف ساعة.

أبرز غيابات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا 2020

للإصابة للإيقاف فيروس كورونا أليساندرو باستوني - إيطاليا أليكساندر كولاروف - صربيا جوزيه فونتي - البرتغال فيديريكو بيرنارديسكي - إيطاليا السيد هيساي - ألبانيا ليو دوبوا - فرنسا تيرينس كونجولو - هولندا فيسار موسليو - مقدونيا الشمالية - إلياس كوبو - بلجيكا جوستاف سفينسون - السويد - توم هيتون - إنجلترا كريستوفر مارتينس - لوكسمبورج - روس باركلي - إنجلترا - - فابيان ديلف - إنجلترا - - رحيم ستيرلينج - إنجلترا - - داني كارباخال - إسبانيا - - ماريو روي - البرتغال - - أندريه جوميس - البرتغال - - جواو ماريو - البرتغال - - ماركو أسينسيو - إسبانيا - - بليز ماتويدي - فرنسا - - مارك أندريه تير شتيجن - ألمانيا - - سوات سيردار - ألمانيا - - ماركو رويس - ألمانيا - - ميرت هاكان يانداس - تركيا - - جينك طوسون - تركيا - -

ترتيب مجموعات دوري أمم أوروبا 2020

المستوى الأول

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إيطاليا 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 هولندا 2 1 0 1 1 1 0 3 3 بولندا 2 1 0 1 2 2 0 3 4 البوسنة والهرسك 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بلجيكا 2 2 0 0 7 1 +6 6 2 إنجلترا 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 الدنمارك 2 0 1 1 0 2 -2 1 4 آيسلندا 2 0 0 2 1 6 -5 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرتغال 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 فرنسا 2 2 0 0 5 2 +3 6 3 السويد 2 0 0 2 0 3 -3 0 4 كرواتيا 2 0 0 2 3 8 -5 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 2 1 1 0 5 1 +4 4 2 أوكرانيا 2 1 0 1 2 5 -3 3 3 ألمانيا 2 0 2 0 2 2 0 2 4 سويسرا 2 0 1 1 2 3 -1 1

المستوى الثاني

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 رومانيا 2 1 1 0 4 3 +1 4 2 النمسا 2 1 0 1 4 4 0 3 3 النرويج 2 1 0 1 6 3 +3 3 4 آيرلندا الشمالية 2 0 1 1 2 6 -4 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 اسكتلندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 جمهورية التشيك 2 1 0 1 4 3 +1 3 3 إسرائيل 2 0 2 0 2 2 0 2 4 سلوفاكيا 2 0 1 1 2 4 -2 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 روسيا 2 2 0 0 6 3 +3 6 2 المجر 2 1 0 1 3 3 0 3 3 تركيا 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 صربيا 2 0 1 1 1 3 -2 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ويلز 2 2 0 0 2 0 +2 6 2 فنلندا 2 1 0 1 1 1 0 3 3 جمهورية آيرلندا 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 بلغاريا 2 0 1 1 1 2 -1 1

المستوى الثالث

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الجبل الأسود 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 لوكسمبورج 2 1 0 1 2 2 0 3 3 آذربيجان 2 1 0 1 2 2 0 3 4 قبرص 2 0 0 2 0 3 -3 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مقدونيا الشمالية 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 جورجيا 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 أرمينيا 2 1 0 1 3 2 +1 3 4 إستونيا 2 0 0 2 0 3 -3 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 اليونان 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 سلوفينيا 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 كوسوفو 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 مولدوفا 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كازاخستان 2 1 0 1 3 2 +1 3 2 ألبانيا 2 1 0 1 2 1 +1 3 3 روسيا البيضاء 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 ليتوانيا 2 1 0 1 1 2 -1 3

المستوى الرابع

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جزر فارو 2 2 0 0 4 2 +2 6 2 لاتفيا 2 0 2 0 1 1 0 2 3 مالطا 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 أندورا 2 0 1 1 0 1 -1 1