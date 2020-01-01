جدول مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

اليوم المنتظر من جانب عشاق ومتابعي المستديرة في انحاء العالم، إنه يوم السبت 17 أكتوبر 2020، الموافق 30 صفر 1442، يوم دسم كرويًا ممتلئ بالمباريات المرتقبة.

البداية ستكون من دوري أبطال أفريقيا ، حيث يستضيف نادي الوداد المغربي النادي الأهلي المصري في لقاء الذهاب من نصف النهائي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، أخر لقاء جمع بين الفريقين كان فوز للوداد بنتيجة 1/0 وتوج باللقب على حساب الأهلي.

و الدوري الإنجليزي الممتاز توجد مباريات مشتعلة، أولها بين إيفرتون وليفربول في تمام الواحدة والنص بتوقيت القاهرة، ومانشستر سيتي ضد آرسنال في تمام السادسة والنصف، كما يتواجه تشيلسي وساوثامبتو، ونيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

وفي الدوري الإسباني يلتقي جرناطة و إشبيلية ويتبعهم مباراة سيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، ثم لقاء ريال مدريد وقادش في تمام السادسة الونصف بتوقيت مصر، وفي الأخير مباراة برشلونة ضد خيتافي في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ثم في الدوري الإيطالي ، اللقاء المرتقب بين ميلان وإنتر ميلان في تمام السادسة، ومباراة قوية بين نابولي وأتالانتا الساعة الثالثة عصرًا، ومواجهة بين سامبدوريا ولاتسيو، وفي الأخير مباراة تجمع كروتوني ضد حامل اللقب نادي يوفنتوس.

بينما في الدوري الألماني ، يواجه بوروسيا دورتموند نادي هوفنهايم الذي تغلب على العملاق البافاري بنتيجة 4/1، ثم يتبعه لقاء بايرن ميونخ ضد أرمينيا بيليفيلد، كما يستضيف هيرتا برلين نادي شتوتجارت، ويلتقي فرايبورغ وفيردر بريمن، ويوجد مباراة تجمع بين أوجسبورج ولايبزيج، وأخيرًا لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج.

ثم في الدوري الفرنسي يوجد لقاءان بين ريمس ولوريان، ولقاء مارسيليا ضد بوردو.

كما يوجد لقاء وحيد في الدوري المصري الممتاز يجمع بين الاتحاد السكندري والانتاج الحربي في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

أيضًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان توجد العديد من اللقاءات القوية، وتبدأ المواجهات بمباراة الشباب وأبها، يتبعه لقاء التعاون والفيصلي، ثم مباراة الوحدة ضد القادسية، وتختتم المواجهات بلقاء الهلال والعين في تمام التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وأخيرًا دوري نجوم قطر ، يوجد مواجهتان بين الدحيل ونادي قطر يتبعه لقاء السد والخور.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم السبت وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر "17-10-2020":

دوري أبطال أفريقيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - آرسنال 18:30 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - إشبيلية 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - قادش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 انتر ميلان - ميلان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 كروتوني - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport 3 HD فرايبورج - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 5 HD ماينز 05 - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 6 HD أوجسبورج - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 4 HD هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 2 HD أرمينيا بيليفيلد - بايرن ميونخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 1 HD بوروسيا مونشنجلادباخ - فولفسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية BT Sport ESPN

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - الانتاج الحربي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT

الدوري السعودي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - أبها 17:00 مصر، 18:00 السعودية KSA Sports 1 HD التعاون - الفيصلي 17:10 مصر، 18:10 السعودية KSA Sports 2HD الوحدة - القادسية 19:00 مصر، 20:00 السعودية KSA Sports 3 HD الهلال - العين 20:15 مصر، 21:15 السعودية KSA Sports 1 HD

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