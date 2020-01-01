جدول مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 في الدوري الأوروبي 2020-21 وأهم البطولات في الوطن العربي والعالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر منافسات كرة القدم حول العالم ويستمر موقع جول في نقل المباريات يوميًا لكل محبي وعشاق كرة القدم.

يستكمل الدوري الأوروبي لقاءاته اليوم بالعديد من المباريات أهمها مباراة آرسنال ومولده النرويجي الساعه 7:55 بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت مباراة ميلان الإيطالي مع نظيره الفرنسي نادي ليل، وفي العاشرة مساءً يلتقي توتنهام فريق لودوجوريتس البلغاري.

ويشهد كأس إيطاليا مباراتين ضمن أحداث الدور الرابع من البطولة، الأولى مباراة تورينو وفيرتوس إينتيلا الساعة الثالثة مساءً، ومباراة بين سامبدوريا وجنوى في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي دوري الخليج العربي الإماراتي يلتقي الجزيرة فريق حتا، والوصل الفجيرة، كما يلتقي شباب الأهلي دبي فريق عجمان، ويحل فريق الشارقة ضيفًا على خورفكان.

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وفي دوري نجوم قطر يلتقي السيلية فريق الوكرة الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي فريق الريان 7:45 بتوقيت مكة المكرمة، وفي نفس التوقيت لقاء فريق قطر ضد العربي.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر "26-11-2020":

الدوري القطري - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة السيلية - الوكرة 17:30 قطر، 18:30 الإمارات Alkass One HD الأهلي - الريان 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN Sports HD قطر - العربي 19:45 قطر، 20:45 الإمارات Alkass Two HD

الدوري الإماراتي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - حتا 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD الوصل - الفجيرة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD شباب الأهلي دبي - عجمان 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية Dubai Sports 1 HD خورفكان - الشارقة 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية Sharjah Sport HD

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة سسكا صوفيا - يونج بويز 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 12 مولده - آرسنال 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 2 كاراباخ - سيفاس سبور 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 4 سبارتا براج - سيلتك 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 3 ليل - ميلان 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 1 سبورتنج براجا - ليستر سيتي 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 9 جينت - النجم الأحمر 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 8 لاسك - رويال أنتويرب 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 10 سسكا موسكو - فينورد 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 6 فولفسبرجر - دينامو زغرب 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 7 كلوج - روما 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 4 دوندالك - رابيد فيينا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 9 نيس - سلافيا براج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 6 آيندهوفن - باوك 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 5 غرناطة - أومونيا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 10 نابولي - رييكا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 ألكمار - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 توتنهام - لودوجوريتس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 ستاندر لييج - ليخ بوزنان 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 12 رينجرز - بنفيكا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 7

كأس إيطاليا - الدور الرابع المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - فيرتوس إينتيلا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Rai Sport 1 سامبدوريا - جنوى 18:00 مصر، 19:00 السعودية Rai 2

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