جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على كل ما يخص بطولة الدوري الأوروبي في نسخة 2020-2021، من جدول المباريات وترتيب المجموعات وما هي القنوات الناقلة ونتائج جميع الأدوار؟

تُصنف بطولة الدوري الأوروبي كثاني أهم بطولات القارة العجوز خلف البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية ومتابعة، دوري أبطال أوروبا، ويفترض أنها تشهد سنويًا إثارة منقطعة النظير رغم ما قد تلقاه الأندية من صعوبات لبعد المسافات نوعًا ما.

إشبيلية هو حامل لقب النسخة الأخيرة الاستثنائية من الدوري الأوروبي بعد الفوز على إنتر في النهائي بهدفين لهدف في مباراة كانت مثيرة للغاية احتضنها ملعب راين إنرجي بمدينة كولن الألمانية وبالطبع بدون حضور جماهيري.

لقد عانت البطولة شأنها شأن كل بطولات كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن تشهد النسخة الحالية أيضًا غياب الجماهير حتى إيجاد حل لهذا الوباء.

المزيد من الفرق

النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي بها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها آرسنال وتوتنهام من إنجلترا، وباير ليفركوزن من ألمانيا وكذلك فياريال من إسبانيا، كما سينضم لهم أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ما يُبشِّر بأن البطولة وكالعادة ستكون ممتعة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21 وما هي القنوات الناقلة؟

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جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21

في العادة كانت البطولة تبدأ في منتصف شهر يوليو، ولكن نظرًا لطول الموسم الماضي بسبب كورونا، بدأت الأدوار التمهيدية متأخرة بعض الشيء هذا العام.

البداية أتت في الثامن عشر من شهر أغسطس بدور تمهيدي، ثم بعده ثلاثة تصفيات ومن بعدها دور تمهيدي وأخيرًا دور المجموعات.

أجريت قرعة الدوري الأوروبي 2020-21 يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات في 22 أكتوبر وينتهي في 10 ديسمبر 2020.

موعد قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي هذا الموسم هو 14 ديسمبر 2020، وستلعب مباريات الذهاب لهذا الدور في فبراير، وسننتظر مباريات الإياب في الشهر نفسه.

بعد ذلك تُعقد قرعة دور الـ16 يوم 26 فبراير والقرعة الأخيرة لربع النهائي، وسينطلق دور الثمانية في 8 أبريل وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر.

بالنسبة لنصف نهائي الدوري الأوروبي فستلعب مباراتي الذهاب يومي 29 أبريل، أما الإياب فموعده هو 6 مايو 2021، أما موعد نهائي الدوري الأوروبي فهو 26 مايو 2021.

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21

موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 18 أغسطس 2020،

28 ذو الحجة 1442 الدور المؤهل الأول 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 25-26-27 أغسطس 2020،

6-7-8 محرم 1442 الدور المؤهل الثاني 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 16-17 سبتمبر 2020،

28-29 محرم 1442 الدور المؤهل الثالث 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 23-24 سبتمبر 2020،

6-7 صفر 1442 الملحق 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 1 أكتوبر 2020،

13 صفر 1442 المجموعات 2 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442 22 أكتوبر - 10 ديسمبر 2020،

5 ربيع الأول - 26 ربيع الآخر 1442 دور الـ32 14 ديسمبر 2020،

29 ربيع الآخر 1442 18 فبراير 2021،

6 رجب 1442 25 فبراير 2021،

13 رجب 1442 دور الـ16 26 فبراير 2021،

14 رجب 1442 11 مارس 2021،

27 رجب 1442 18 مارس 2021،

5 شعبان 1442 ربع النهائي 19 مارس 2021،

5 شعبان 1442 8 أبريل 2021،

26 شعبان 1442 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442 نصف النهائي 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442 6 مايو 2021،

24 رمضان 1442 النهائي 26 مايو 2020،

14 شوال 1442

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21

أجريت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020..

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كلوج 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 روما 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 يونج بويز 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 سسكا صوفيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مولده 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 آرسنال 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 دوندالك 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 رابيد فيينا 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 باير ليفركوزن 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 هابويل بير شيفع 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 سلافيا براج 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 نيس 1 0 0 1 2 6 -4 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بنفيكا 1 1 0 0 4 2 +2 3 1 رينجرز 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ليخ بوزنان 1 0 0 1 2 4 -2 0 4 ستاندرد لييج 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 غرناطة 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 أومونيا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 باوك 1 0 1 0 1 1 0 1 4 آيندهوفن 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال سوسييداد 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ألكمار 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 نابولي 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 رييكا 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليستر سيتي 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 براجا 2 2 0 0 5 1 +4 6 3 زوريا لوهانسك 2 0 0 2 1 5 -4 0 4 أيك أثينا 2 0 0 2 1 5 -4 0

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ميلان 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 ليل 2 1 1 0 6 3 +3 4 3 سيلتك 2 0 1 1 3 5 -2 1 4 سبارتا براج 2 0 0 2 1 7 -6 0

المجموعة التاسعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فياريال 2 2 0 0 8 4 +4 6 2 ماكابي تل أبيب 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 سيفاس سبور 2 0 0 2 4 7 -3 0 4 كاراباخ 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة العاشرة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أنتويرب 2 2 0 0 3 1 +2 6 2 توتنهام 2 1 0 1 3 1 +2 3 3 لاسك 2 1 0 1 4 6 -2 3 4 لودوجوريتس 2 0 0 2 4 6 -2 0

المجموعة الحادية عشر الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فولفسبرجر 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 سسكا موسكو 2 0 2 0 1 1 0 2 3 دينامو زغرب 2 0 2 0 0 0 0 2 4 فينورد 2 0 1 1 1 4 -3 1

المجموعة الثانية عشر الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 هوفنهايم 2 2 0 0 6 1 +5 6 1 النجم الأحمر 2 1 0 1 5 3 +2 3 3 سلوفان ليبيريتس 2 1 0 1 2 5 -3 3 4 خينت 2 0 0 2 1 5 -4 0

جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21

​بدأت مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي في 22 أكتوبر 2020، على أن تنتهي في 10 ديسمبر 2020.

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب سسكا صوفيا - كلوج الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-0 فاسيل ليفسكي يونج بويز - روما الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 وانكدورف دوندالك - مولده الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 تالات رابيد فيينا - آرسنال الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 ستاد فيست باير ليفركوزن - نيس الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-6 باي أرينا هابويل بير شيفع - سلافيا براج الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-3 ها موشافا ستاندرد لييج - رينجرز الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-0 موريس دوفراسني ليخ - بنفيكا الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 4-2 بوزنان آيندهوفن - غرناطة الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 ستاد بي إس في باوك - أومونيا الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-1 تومبا نابولي - ألكمار الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-0 سان باولو رييكا - ريال سوسييداد الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-3 ستاد رييكا براجا - أيك أثينا الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ستاد براجا ليستر سيتي - زوريا الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ستاد ليستر سيتي سبارتا براج - ليل الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 4-1 ليتنا سيلتك - ميلان الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-1 سيلتك بارك ماكابي تل أبيب - كاراباخ الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 بلومفيلد فياريال - سيفاس سبور الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-5 لا سيراميكا توتنهام - لاسك الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ستاد توتنهام لودوجورتس - أنتويرب الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 لودوجورتس أرينا فولفسبرجر - سسكا موسكو الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ستاد فورتيرسي دينامو زغرب - فينورد الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 ماكسيمير ليبيريتس - خينت الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 يو نيسي هوفنهايم - النجم الأحمر الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 راين نيكار أرينا

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب زوريا - براجا الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-1 زابوريجيا سيتي أيك أثينا - ليستر سيتي الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-1 سبيروس لويس ميلان - سبارتا براج الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-3 سان سيرو ليل - سيلتك الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-2 بيير ماوروي سيفاس سبور - مكابي تل أبيب الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-1 يني 4 أيلول كاراباخ - فياريال الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 3-1 فاتح تيريم أنتويرب - توتنهام الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-1 بوسويل لاسك - لودوجورتس الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 3-4 ستاد لينز فينورد - فولفسبرجر الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 4-1 ستاد فينورد سسكا موسكو - دينامو زغرب الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-0 سسكا أرينا النجم الأحمر - ليبيريتس الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 1-5 رايكو ميتيتش خينت - هوفنهايم الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 4-1 ستاد خينت روما - سسكا صوفيا الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أوليمبيكو كلوج - يونج بويز الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية دكتور كونستانتين رادوليسكو آرسنال - دوندالك الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد آرسنال مولده - رابيد فيينا الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد مولده سلافيا براج - باير ليفركوزن الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية إدين أرينا نيس - هابويل بير شيفع الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد نيس بنفيكا - ستاندرد لييج الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد بنفيكا رينجرز - ليخ الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية إبروكس أومونيا - آيندهوفن الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جي إس بي غرناطة - باوك الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لوس كارمينيس ريال سوسييداد - نابولي الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنويتا ألكمار - رييكا الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد ألكمار

أين سيُقام نهائي الدوري الأوروبي 2020-21؟ وما هو موعده؟