جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في الدوري الأوروبي 2020-2021 والدوري السعودي وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مجموعة جديدة من المباريات و المنافسات يشهدها اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في بطولات ودوريات كرة القدم المختلفة.

في الدوري السعودي تبدأ الجولة الثانية من المسابقة، حيث يلتقي نادي أبها مع نادي الهلال الساعة 3:40 ظهراً، ولقاء لنادي التعاون مع نادي النصر الساعة 6:05 مساءً، ومواجهة بين نادي الأهلي ونادي الوحدة الساعة 7:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي دوري الخليج العربي الإماراتي تبدأ اليوم الجولة الثانية بلقاء لنادي الفجيرة مع نادي بني ياس الساعة 6:15 عصراً، ولقاء يجمع بين نادي حتا ونادي الوصل في نفس التوقيت، كما يلتقي نادي الشارقة مع نادي الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وفي بطولة كأس مصر يلتقي اليوم في الدور ربع النهائي نادي الاتحاد السكندري مع نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي ، وسنلتقي في تمام الساعة 6:55 مساءً بعدد من المباريات، أبرزها مباراة يونج بويز ضد روما، رابيد فيينا وآرسنال، باير ليفركوزن ونيس، آيندهوفن وغرناطة، نابولي وألكامار، رييكا ضد ريال سوسييداد.

أما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فأبرز مبارياتها في الدوري الأوروبي ستجمع بين فياريال وسيفا سبور، سيلتيك مع ميلان، سبارتا براج وليل، توتنهام ولاسك، وأخيرًا ليستر سيتي وزوريا.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر "22-10-2020":

الدوري السعودي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الهلال 15:40 السعودية، 14:40 مصر KSA Sports 1 HD التعاون - النصر 18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA Sports 2 HD الأهلي - الوحدة 19:55 السعودية، 18:55 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة يونج بويز - روما 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 4 سسكا صوفيا - كلوج 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 7 دوندالك - مولده 18:55 مصر، 19:55 السعودية BT Sport 1 HD رابيد فيينا - آرسنال 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1 باير ليفركوزن - نيس 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 5 آيندهوفن - غرناطة 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 10 باوك - أومونيا نيقوسيا 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 12 EN رييكا - ريال سوسييداد 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 3 ستاندر لييج - رينجرز 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 2 ليخ بوزنان - بنفيكا 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 8 فياريال - سيفاس سبور 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 سلتيك - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سبارتا براج - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 سبورتنج براجا - آيك أثينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Futbol 3 HD ليستر سيتي - زوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 هوفنهايم - سرفينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 توتنهام - لاسك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 لودوجورتس - رويال أنتويرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 12 EN دينامو زغرب - فينورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 فولفسبرجر - سسكا موسكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8

الدوري الإمارتي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الفجيرة - بني ياس 18:15 الإمارات، 17:15 السعودية AD SPORTS 1 HD حتا - الوصل 18:15 الإمارات، 17:15 السعودية AD SPORTS 2 HD الشارقة - الوحدة 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

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