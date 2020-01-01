خاص | العابد والشباب يتفقان لكن شرط الهلال يعطل الصفقة

العابد يرحل بعد 12 عامًا في صفوف الفريق الأول للزعيم

اقترب رحيل لاعب الوسط نواف العابد عن صفوف نادي الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ أتم اتفاقه مع ناديه الجديد الشباب .

صاحب الـ30 عامًا يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم بيناير المقبل إلا أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، أخطر إدارة ناديه بعدم حاجته لخدماته خلال الموسم المقبل.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن مسؤولي الزعيم رحبوا ببيع الموسم المتبقي في عقد العابد إلى إدارة الليوث، في الوقت الذي أتم اللاعب اتفاقه على مستحقاته مع ناديه الجديد بالفعل.

وأوضحت مصادرنا أن الهلال قرر وضع شرطًا لإتمام الصفقة ألا وهو حصوله على خدمات نجم الليث الأبيض عبد الله الحمدان خلال الصيف الجاري أيضًا.

وأشارت المصادر أن إدارة الليوث لم تمانع الاستغناء عن خدمات الحمدان، لكنها ترغب في تأجيل الانتقال الرسمي إلى الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن العابد تدرج في صفوف ناشئي الهلال قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2018.

وخاض لاعب الوسط مع الزعيم 2015 مباراة، سجل خلالها 35 هدفًا، وصنع 32 آخرين.