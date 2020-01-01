جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كره القدم في كل مكان مباريات فرقهم المفضلة بشكل يومي، وتستكمل غدًا الخميس 18 يونيو 2020 مبارايات الدوري الإسباني في الجولة الـ29 من عمر البطولة، حيث يحتضن ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة مرتقبه بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة يترقبها عشاق النادي الملكي بعد العودة القوية للفريق في الجولة السابقة حيث تغلب المرينجي بثلاثيه نظيفه على منافسه ايبار، كما يلتقي ألافيس مع ريال سوسيداد الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

يستأنف أيضا الدوري البرتغالي مبارياته غدًا بمواجهة بوافيشتا أمام فيتوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه نادي سبورتنج لشبونة نادي تونديلا الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تستأنف مباريات الكأس التركي غدًا بمواجهة هامة بين ألانيا سبور وأنطاليا سبور وهو لقاء هام لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهم لتحقيق الفوز وتقام المباراة الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة.

كما يستكمل الدوري السوري مبارياته غدًا بمجموعة مواجهات منها نادي الجيش السوري مع نادي الوثبة، ويواجه نادي تشرين نادي الشرطه، كما يواجه نادي الفتوة نادي جبلة، ويلتقي نادي الجزيرة مع نادي الساحل.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو "18-6-2020":

الدوري السوري - الجولة 21 المباراة الموعد الجيش - الوثبة 16:00 مصر، 17:00 السعودية تشرين - الشرطة 16:00 مصر، 17:00 السعودية الكرامة - حطين 16:00 مصر، 17:00 السعودية الفتوة - جبلة 16:00 مصر، 17:00 السعودية الوحدة - الطليعة 16:00 مصر، 17:00 السعودية النواعير - الاتحاد 16:00 مصر، 17:00 السعودية الجزيرة - الساحل 16:00 مصر، 17:00 السعودية

الدوري البرتغالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة بوافيستا - فيتوريا 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal سبورتنج لشبونة - تونديلا 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - ريال سوسيداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1