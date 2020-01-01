ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وكم يبعد صلاح عن الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ والذي هو ألان شيرار نجم نيوكاسل السابق

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التى أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريميرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب وبشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

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هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي بشكلٍ خاص لتواجد محمد صلاح به، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وهل صلاح قريب منه أم بعيد؟ هذا ما سنتعرف عليه.

كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

من هم الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريميرليج.

يعتبر آلان شيرر صاحب أكبر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 هدفًا في 494 مباراة، وفرانك لامبرد في المركز الرابع 177 هدفًا في 609 مباراة.

وفي المركز الخامس تيري هنري برصيد 175 هدفًا في 258 مباراة، مايكل أوين 150 هدفًا 326 مباراة، هاري كين في المركز الثالث عشر ب 136 هدفًا في 201 مباراة، ستيفن جيرارد 120 هدفًا في 504 مباراة في المركز 18، وجاء روميليو لوكاكو وإيان رايت في المركز التاسع عشر حيث أنهم متساوون في عدد الأهداف 113 هدفًا، يدخل أيضاً لاعب تشيلسي السابق دروجبا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 104 هدفًا ويحتل المركز السابع والعشرون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ:

الترتيب اللاعب الأهداف 1 ألان شيرر 260 2 واين روني 208 3 أندي كول 187 4 سيرخيو أجويرو 180 5 فرانك لامبارد 177 6 تيري هنري 175 7 روبي فاولر 163 8 جيرمان ديفو 162 9 مايكل أوين 150 10 ليس فيرديناند 149 11 تيدي شرنجهام 146 12 روبين فان بيرسي 144 13 هاري كين 136 14 جيمي هاسلباينك 127 15 روبي كين 126 16 نيكولاس أنيلكا 125 17 دوايت يورك 123 18 ستيفن جيرارد 120 =19 روميلو لوكاكو 113 =19 إيان رايت 113

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ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

أصبح محمد صلاح في المركز الرابع في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي التي يتصدرها روبي فاولر بـ 128 هدفًا، ويأتي الفرعون المصري في المركز السادس والخمسون.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 72 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويسبقه في الترتيب زميله في الفريق ساديو ماني بـ80 هدفًا.