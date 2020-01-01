جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري لقطري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ستكون مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441 حافلة بالإثارة، فاليوم هو موعد عودة دوري الأبطال بعد توقف دام 3 أسهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

سنكون اليوم على موعد مع مباراتين غاية في الإثارة في دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، حيث سيواجه ليون يوفنتوس ومانشستر سيتي ريال مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كان لقاء الذهاب بين الريال والسيتي قد انتهى بفوز الأزرق السماوي بهدفين لهدف، وهو ما يعني أن الملكي لا بديل له عن الفوز بفارق هدفين للتأهل لربع النهائي، أما البيانكونيري فقد خسر في الذهاب بهدفٍ نظيف، ويحتاج هو الآخر للفوز بفارق هدفين للتأهل.

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سيواجه اليوم الغرافة الخور الساعة الرابعة والنصف بتوقيت قطر في الجولة 20 من الدوري القطري ، كما سيواجه الشحانية قطر الساعة 6:45، وفي الأسبوع 20 من الدوري المغربي سيلتقي نهضة الزمامرة بحسنية أكادير.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس "7-8-2020":

الدوري المغربي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة الزمامرة - حسنية أكادير 18:00 المغرب، 19:00 مصر Arryadia live HD

الدوري القطري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - الخور 16:30 قطر، 17:30 الإمارات Alkass One HD الشحانية - قطر 18:45 قطر، 19:45 الإمارات Alkass Two HD

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - ليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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