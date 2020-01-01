جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 في دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 والدوري الإنجليزي وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ينتظر عشاق وجماهير النادي الأهلي مباراة مهمة يستضيفها الفريق الأحمر على ستاد القاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة العودة ضد الوداد المغربي ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإنجليزي يلتقي أستون فيلا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد أن استطاع الفوز في كل المباريات منذ بداية الموسم الجديد للبريميرليج، وليدز يوتنايتد الذي يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

في الدوري الإسباني يلتقي إلتشي وفالنسيا في الأسبوع السابع من اللاليجا على ملعب ميستايا، وتقام المباراة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإيطالي يستضيف ساسولو فريق تورينو على ملعب تريكولوري ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

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جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر "22-10-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليدز يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال أفريقيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الوداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD7

الدوري الإسباني - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD3

الدوري الإيطالي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسولو - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD4

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