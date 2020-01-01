جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباريات قوية اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

إذا كنت من عشاق كرة القدم الأوروبية، فستكون على موعد مع قمة كبيرة تجمع بين بايرن ميونخ وبرشلونة في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

الكرة العربية أيضًا ستشهد قمم مثيرة، بدايتها في الدوري المصري بديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري، كما يلتقي الأهلي حامل اللقب والمتصدر مع نظيره الإنتاج الحربي.

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يشهد مباريات قوية أيضًا في جولته الخامسة والعشرين، أبرزها مباراة الاتحاد والاتفاق.

وأخيرًا، فإن دوري نجوم قطر يشهد عددًا من المباريات المهمة في جولته قبل الأخيرة، حيث يلتقي المتصدر الدحيل مع الخور، بينما يلتقي الوصيف الريان مع الشحانية في نفس التوقيت.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس "14-8-2020":

الدوري القطري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - الغرافة 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD الشحانية - الريان 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 2 الخور - الدحيل 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - برشلونة 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الاتحاد 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المصري - الإسماعيلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports HD وادي دجلة - حرس الحدود 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الإنتاج الحربي - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري السعودي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - أبها 18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية الفيحاء - الشباب 19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية الرائد - الحزم 19:15 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية الاتحاد - الاتفاق 20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية

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