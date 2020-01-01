جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في كأس ألمانيا والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

نحن على وشك عودة الدوريات في أوروبا، فالدوري الإنجليزي الممتاز سيعود بعد 9 أيام، وبعد 5 أيام سيعود الدوري الإسباني ، أما الدوري الإيطالي فسيعود في 22 يونيو.

بعد عودة الدوري الألماني في مايو الماضي، سيعود اليوم كأس ألمانيا من نصف النهائي، وستقام مباراة واحدة هي ساربروكين أمام باير ليفركوزن.

ستبدأ اليوم الجولة 26 من الدوري البرتغالي، وهي الثانية بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وسيقابل جيل فيسينتي فاماليكاو.

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في دوري الدرجة الثانية الألماني سنكون على موعد مع مباراة مؤجلة من الأسبوع 27، وستجمع بين دينامو دريسدن وفيورث.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو "9-6-2020":

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو دريسدن - فيورث 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sport 1 HD

الدوري البرتغالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة جيل فيسينتي - فامليكاو 22:00 مصر، 23:00 السعودية Sport TV 1 Potugal