جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 في الدوري المصري والمباريات الدولية الودية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 مجموعة جديدة من مباريات كرة القدم المثيرة والممتعة.

ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية يلتقي منتخبي بوليفيا والأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولقاء لمنتخبي الإكوارود وأوروجواي في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية يشهد اليوم مجموعة كبيرة من اللقاءات في بداية الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، حيث يلتقي في تمام السادسة مساءً منتخب لاتفيا مع منتخب مالطا، ومنتخبي أذربيجان وقبرص، وتشهد الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة لقاء قوي بين منتخبي أوكرانيا وإسبانيا، ولقاء مثير يجمع بين منتخبي سويسرا وألمانيا، كمان يلتقي منتخب الجبل الأسود مع منتخب لوكسمبورج، ومنتخب جزر فارو أمام أندورا، وأيضاً منتخب ليختنشتاين أمام منتخب سان مارينو.

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بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الدولية الودية بين المنتخبات المختلفة منها مباراة لمنتخبي المغرب والكونغو في تمام الثامنة مساءً، ومباراة تجمع منتخب تونس أمام منتخب نيجيريا الساعة ٨:٣٠ مساءً، وأيضاً مباراة لمنتخب الجزائر مع منتخب المكسيك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر "13-10-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة آذربيجان - قبرص 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 لاتفيا - مالطا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 ألمانيا - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 أوكرانيا - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 الجبل الأسود - لوكسمبورج 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 جزر فارو - أندورا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 ليشتنشتاين - سان مارينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6

تصفيات كأس العالم 2022 - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - الأرجنتين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الإكوادور - أوروجواي 23:00 مصر، 00:00 السعودية "اليوم التالي" beIN Sports HD 3

مباريات دولية ودية المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب - الكونغو 20:00 مصر، 19:00 المغرب Al Aoula HD نيجيريا - تونس 20:30 مصر، 19:30 تونس Television Tunisienne 1 المكسيك - الجزائر 21:00 مصر، 20:00 الجزائر Sharjah Sport HD

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