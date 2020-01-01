أخبار الانتقالات: اليونايتد والسيتي وراء بوتشيتينو والعمالقة تراقب ألابا

مدريد وبرشلونة وتشيلسي يتنافسون على ألابا
يجذب نجم بايرن ميونخ اهتمام عمالقة أوروبا
ذكرت صحيفة سبورت 1 أن ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي من بين الأندية التي تصطف للتعاقد مع ديفيد ألابا الصيف المقبل.
ينتهى عقد نجم بايرن ميونخ الدفاعي في يونيو وحتى الآن لم يتم التوقيع على صفقة جديدة.
ولذلك، يمكنه إجراء محادثات مع الأندية المحتملة في وقت مبكر من شهر يناير فيما يتعلق بالانتقال الحر.
روبينيو لاعب الريال السابق يعود إلى سانتوس
أعلن لاعب ريال مدريد السابق روبينيو، اليوم السبت أنه عاد إلى سانتوس للمرة الرابعة.
كان البرازيلي وكيلًا مجانيًا منذ انفصاله عن شركة Basaksehir التركية في نهاية موسم 2019-20.
وفي سن السادسة والثلاثين، يستعد الآن لعودته الأخيرة إلى فيلا بيلميرو بعد الاتفاق على عقد قصير الأجل مع نادي طفولته.
كومان مستمر في تعديل كتيبة برشلونة
برشلونة عازم على التعاقد مع بعض اللاعبين وخروج عثمان ديمبيلي عند إعادة فتح الانتقالات، بحسب سبورت.
ديمبيلي ليس جزءًا من خطط رونالد كومان، والعملاق الكتالوني على استعداد لبيع أو إعارة مهاجمه إذا جاء العرض الصحيح في يناير.
أما بالنسبة للتعاقدات، فإن إيريك جارسيا وممفيس ديباي لا يزالان يمثلان أولوية النادي مع خروج ديمبيلي لتسهيل انضمامهم إلى حد كبير.
إقالة سولشاير تقترب
نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، مستعد لإقالة أولي جونار سولشاير إذا لم تتحسن النتائج، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.
لا يزال سولشاير شخصية محبوبة في النادي بسبب مآثره كلاعب ، لكن وودوارد أشار إلى رغبته في إقالة المدرب النرويجي إذا لزم الأمر.
اليونايتد والسيتي يسعيان وراء بوتشيتينو
الطلب متزايد على مدرب توتنهام السابق
ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يفكران في مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو.
لم يوقع بيب جوارديولا بعد على تمديد عقده في الاتحاد، مما دفع السيتي إلى تحديد بوكيتينو كبديل محتمل الموسم المقبل.
بينما يفكر الشياطين الحمر في بوكيتينو كمرشح مثالي بعد تأخر مستوى الفريق في الفترة الأخير مع أولي جونار سولشاير .
بيل ساهم في انتقال ابن موطنه إلى توتنهام
ليفربول مستمر في البحث عن حارس جديد
قد يكون حارس ستوك سيتي في طريقه إلى الأنفيلد
قد يكون حارس مرمى ستوك سيتي، جاك بوتلاند، في صف الانتقال المفاجئ إلى ليفربول، حيث أفادت صحيفة ذا ميرور أن كلا الناديين يتفاوضان على صفقة محتملة.
يسعى يورجن كلوب للتعاقد مع حارس مرمى آخر بعد تعرض أليسون لإصابة خطيرة وآداء أدريان في مباراة الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا.
باتلاند مع ستوك في السنة الأخيرة من عقده وقد يسهل هذا من عملية انتقاله.
جاك ويلشير مستعد للرحيل
سيكون جاك ويلشير لاعب خط وسط آرسنال ووست هام السابق على استعداد للانضمام إلى رينجرز إذا تحرك العملاق الاسكتلندي.
وقال مصدر مقرب من ويلشير يوم السبت إن اللاعب الإنجليزي قدّر النادي بدرجة عالية لكن رينجرز لم يتصل بعد.
عودة كين إلى يوفنتوس كانت محتملة
يعترف مويس كين بأنه كان بإمكانه العودة إلى يوفنتوس بعد أن رأى باب الإعارة مفتوحًا في إيفرتون وهو "غير مستاء" من ترك كرة القدم الإنجليزية والانتقال إلى باريس سان جيرمان.
يقضي مهاجم إيطاليا الدولي موسم 2020-21 على سبيل الإعارة في بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي.