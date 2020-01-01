جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري المصري وأبرز البطولات والقنوات الناقلة..

لقاءات ومنافسات كروية جديدة يشهدها اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 في الدرويات العالمية المختلفة.

في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة بمباراة تجمع بين فريقي فولهام وأستون فيلا الساعة 6:45 مساءً، ومباراة قوية لنادي ليفربول أمام نادي آرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري الإيطالي تُختتم اليوم منافسات الجولة الثانية بلقاء يجمع نادي بولونيا أمام نادي بارما الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري المصري الممتاز تُستأنف فعاليات الجولة 30 من عمر المسابقة حيث يلتقي نادي سموحة مع نادي حرس الحدود في الثالثة عصراً، وتشهد الساعة 5:30 مساءً لقاء يجمع بين فريقي طلائع الجيش والإسماعيلي، ولقاء آخر لنادي الإنتاج الحربي أمام نادي وادي دجلة، ويحل النادي المصري البورسعيدي ضيفاً على نادي أسوان في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسنكون غدًا على موعد مع قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2020 ، وستنطلق مجرياتها في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، ويمكنك متابعة البث المباشر لها عبر موقع جول.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-2021

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر "28-9-2020":

قرعة دوري أبطال آسيا 2020 المباراة الموعد القناة الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 11:00 السعودية، 12:00 الإمارات beIN SPORTS NEWS HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - أستون فيلا 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 1 ليفربول - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - حرس الحدود 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 1 HD طلائع الجيش - الإسماعيلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الإنتاج الحربي - وادي دجلة 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 1 HD أسوان - المصري 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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