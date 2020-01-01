جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-2021
إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة شرسة على الإسكوديتو، والذي كان في السنوات الماضية محسومًا ليوفنتوس حتى قبل بدء الموسم.
أعد الإنتر العدة بشكلٍ جيد للموسم الجديد حتى قبل أن ينتهي الموسم الماضي، حيث جلب المدير الرياضي للبيانكونيري السابق ماروتا الذي بدأ العمل بقوة في الصيف، فدعم الفريق منذ الموسم الماضي بالعديد من الصفقات القوية على غرار لوكاكو وسانشيز وسينسي، واستقدم مدربًا له باع في الكالتشيو هو أنطونيو كونتي الذي أفاق السيدة العجوز من كبوة الكالتشيوبولي وحقق معه لقب الدوري الأول بعد الصعود.
لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الاسكوديتو في الدوري الإيطالي ، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كريستيانو رونالدو ولوكاكو وتشيرو إيموبيلي الذي فاز بلقب الهداف بفارق كبير عن الثنائي.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020-2021
جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2021
سجل كريستيانو رونالدو هدفًا في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس ضد سامبدوريا، والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثة أهدافٍ نظيفة.
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس
|1
|=1
|كريستيانو رونالدو - يوفنتوس
|1
|=1
|المهدي بوربيعة - ساسوولو
|1
|=1
|جايتانو كاستروفيلي - فيورنتينا
|1
|=1
|ماتيا ديسترو - جنوى
|1
|=1
|لورينزو إنسيني - نابولي
|1
|=1
|ديان كولوسيفسكي - يوفنتوس
|1
|=1
|دريس ميرتينس - نابولي
|1
|=1
|جوران بانديف - جنوى
|1
|=1
|ماركو بياتسا - جنوى
|1
|=1
|إيمانويل ريفيري - كروتوني
|1
|=1
|جيوفاني سيميوني - كالياري
|1
|=1
|دافيدي زاباكوستا - جنوى
|1