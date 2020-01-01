جدول مباريات اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي والمصري والقنوات الناقلة..

يلتقي اليوم الأثنين 21 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي بيرنلي وولفرهامبتون استئنافاً لمباريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، ويستضيف تشيلسي فريق وست هام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

ويشهد الدوري السعودي يوم كروي مليء بالمباريات المثيرة في الأسبوع التاسع، يفتتح اليوم النصر الذي يحل ضيفاً على فريق الباطن، ويستضيف القادسية فريق الهلال على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، كما يلتقي الشباب والتعاون، وأخيراً مباراة الاتحاد ضد الرائد.

في الأسبوع الثالث من أحداث الدوري المصري الممتاز يلتقي البنك الأهلي في أول ظهور له في الدوري الممتاز فريق الانتاج الحربي على ستاد كلية الشرطة، ويستضيف الجونة نادي الإسماعيلي، والمصري البورسعيدي وأسوان.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 ديسمبر "21-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - وولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - وست هام يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - النصر 14:10 مصر، 15:10 السعودية KSA Sports 1 HD القادسية - الهلال 16:30 مصر، 17:30 السعودية KSA Sports 3 HD التعاون - الشباب 16:55 مصر، 17:55 السعودية KSA Sports 4 HD الاتحاد - الرائد 18:50 مصر، 19:50 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الانتاج الحربي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD الجونة - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المصري - أسوان 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

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