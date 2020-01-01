موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 لدور 16، موعد القرعة، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم

كانت عودة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية واستثنائية، فقد شهد دور المجموعات عدد كبير من المباريات المثيرة التي أسغرت عن مفاجآت قوية، أبرزها على الإطلاق الموقف المعقد لريال مدريد في مجموعته.

قد يكون هذا الموسم الأول الذي يغادر فيه الريال دوري الأبطال من الدور الأول، فهو في المركز الثالث حتى الآن خلف بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك، ولا بديل له عن الفوز في الجولة الأخيرة للتأهل لدور 16.

كان نظام مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مختلف أيضًا، فجميع الجولات الستة للمجموعات تعاقبت كل أسبوع باستثناء أوقات التوقف الدولي، وذلك بسبب بداية البطولة متأخرًا لتفشي فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ضمنت بعض الفرق التأهل لدور 16 في دوري الأبطال هذا الموسم، أهمهم حامل اللقب بايرن ميونخ والبطل الأسبق ليفربول، وهناك العديد من المقاعد التي لم تتحدد حتى الآن.

ومع اقتراب دور المجموعات من نهايته، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2020-21 ، الموعد والقنوات الناقلة وأكثر..

ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

ما هو موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020؟

موعد قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2020-21 هو يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، الموافق 29 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة .

ستقام قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2021؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة و يمكن الوصول إليه من هنا .

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020-21 ، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

ما هي الفرق المتأهلة لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

حتى الآن ضمنت 4 فرق صدارة مجموعاتها، هي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، وتأهل فريقين من المركز الثاني هما بورتو وإشبيلية.

أما بوروسيا دورتموند ويوفنتوس وبرشلونة فقد ضمنوا التأهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا ، لكن لم يتم حسم مراكزهم في المجموعة حتى الآن.

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أمم أوروبا 2020-21؟

ستشمل قرعة ثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا 16 فريقًا.

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعائين: يحتوي الوعاء 1 على الفرق المتأهلة كمتصدرين، ويحتوي الوعاء 2 على الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

لا يمكن لفريق أن يواجه منافس من نفس الدوري في دور 16 لدوري الأبطال 2020-21، وستلعب مباراة الذهاب على أرض أصحاب المراكز الثانية، فيما تلعب مباريات الإياب على أرض المتصدرين.

ما هو موعد دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2020-21؟

مباريات الذهاب لدور 16 في دوري أبطال أوروبا ستلعب يومي 15 و16 فبراير 2021، 3 و4 رجب 1442 هجريًا .

أما مباريات الإياب فستلعب على يومي 16 و17 مارس 2021، 3 و4 شعبان 1442 هجريًا .

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 5 4 1 0 16 5 +11 13 2 أتلتيكو مدريد 5 1 3 1 5 8 -3 6 3 سالزبورج 5 1 1 3 10 15 -5 4 4 لوكوموتيف موسكو 5 0 3 2 5 8 -3 3

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا مونشنجلادباخ 5 2 2 1 16 7 +9 8 2 شاختار دونيتسك 5 2 1 2 5 12 -7 7 3 ريال مدريد 5 2 1 2 9 9 0 7 4 إنتر 5 1 2 2 7 9 -2 5

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 5 4 1 0 10 1 +9 13 2 بورتو 5 3 1 1 8 3 +5 10 3 أوليمبياكوس 5 1 0 4 2 8 -6 3 4 مارسيليا 5 1 0 4 2 10 -8 3

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 5 4 0 1 9 2 +7 12 2 أتالانتا 5 2 2 1 9 8 +1 8 3 أياكس 5 2 1 2 7 6 +1 7 4 ميتييلاند 5 0 1 4 3 12 -9 1

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 5 4 1 0 13 1 +12 13 2 إشبيلية 5 3 1 1 6 7 -1 10 3 كراسنودار 5 1 1 3 5 10 -5 4 4 رين 5 0 1 4 2 8 -6 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا دورتموند 5 3 1 1 10 4 +6 10 2 لاتسيو 5 2 3 0 9 5 +4 9 3 كلوب بروج 5 2 1 2 6 8 -2 7 4 زينيت سان بطرسبرج 5 0 1 4 3 11 -8 1

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 5 5 0 0 16 2 +14 15 2 يوفنتوس 5 4 0 1 11 4 +7 12 3 دينامو كييف 5 0 1 4 3 13 -10 1 4 فيرينتسفاروش 5 0 1 4 5 16 -11 1