جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في الدوري الإنجليزي وكأس الكونفدرالية الإفريقية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الإثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من لقاءات ومنافسات كرة القدم الممتعة والمثيرة في البطولات والدوريات المختلفة.

في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يلتقي في الدور نصف النهائي نادي نهضة بركان المغربي مع نادي حسنية أكادير المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم الجولة الخامسة من البطولة بلقاء لنادي ويست بروميتش أمام نادي بيرنلي في تمام السادسة مساءً، وأيضاً يلتقي نادي ليدز مع نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإيطالي تُختتم اليوم الجولة الرابعة من المسابقة بلقاء لنادي هيلاس فيرونا مع نادي جنوى الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي دوري نجوم قطر يشهد اليوم ختام الجولة الثانية من البطولة حيث يلتقي نادي العربي مع نادي أم صلال الساعة ٤:٣٠ عصراً، كما يلتقي نادي الريان مع نادي الوكرة الساعة ٦:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم الجولة ٣٣ حيث يلتقي نادي مصر مع نادي طلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر "19-10-2020":

دوري أبطال أفريقيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة بركان - حسنية أكادير 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - بيرنلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد - وولفرهامبتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - جنوى 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - طلائع الجيش 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON TIME SPORT

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