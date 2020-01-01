جدول مباريات اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري المصري الممتاز وأهم المباريات في جميع البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

بعد يوم مليء بالمباريات القوية والمثيرة في أوروبا والخليج العربي ومصر، ينتصف الأسبوع اليوم الإثنين وتقل إثارة المباريات.

يلتقي اليوم نادي سيلتا فيجو مع نادي قادش في ختام الجولة 13 من الدوري الإسباني ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الأسبوع التاسع من الدوري القطري ، سيواجه الخور الوكرة الساعة 5:30 بتوقيت الدوحة، وسيستضيف الأهلي الخريطيات والريان أم صلال الساعة 7:45 مساءً.

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كما تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2020-2021، وذلك بمباراة بين سموحة وغزل المحلة العائد من جديد لدوري الأضواء.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 ديسمبر "14-12-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري القطري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الخور - الوكرة 17:30 قطر، 18:30 الإمارات Alkass One HD الأهلي - الخريطيات 19:45 قطر، 20:45 الإمارات Alkass Two HD الريان - أم صلال 19:45 قطر، 20:45 الإمارات Alkass One HD

الدوري المصري الممتاز - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - غزل المحلة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports HD

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