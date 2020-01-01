جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 ودوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 منافسات جديدة في أوروبا وآسيا.

في دوري أبطال أوروبا يلتقي مانشستر سيتي نادي أولمبياكوس اليوناني الساعه ١٩:٥٥ في مباراة الإياب في المجموعة الرابعة، كذلك تشهد المجموعة الرابعة مباراة تجمع ليفربول الإنجليزي مع أتالانتا الإيطالي في مباراة العودة، ويستضيف أياكس على يوهان كرويف أرينا في هولندا فريق ميتييلاند الدنماركي.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة العودة بين أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى، وكذلك يلتقي بايرن ميونخ مع سالزبورج على ملعب أليانز أرينا.

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وفي دوري أبطال آسيا يلتقي نادي جيونبوك الكوري مع نادي سيدني الاسترالي، وجوانزو الصيني مع فيسيل كوبي الياباني الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، وسيستضيف شنجهاي الصيني يوكوهاما الياباني الساعة الرابعة عصرًا.

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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر "25-11-2020":

دوري أبطال آسيا 2020 - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة جيونبوك - سيدني 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 8 جوانزو - فيسيل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7 شنجهاي - يوكوهاما 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 8

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - شاختار دونيتسك 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 2 أوليمبياكوس - مانشستر سيتي 20:55 السعودية، 19:55 مصر beIN Sports HD 1 بايرن ميونخ - سالزبورج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 5 أتلتيكو مدريد - لوكوموتيف موسكو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 إنتر - ريال مدريد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 مارسيليا - بورتو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 6 ليفربول - أتالانتا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 أياكس - ميتييلاند 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 4

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