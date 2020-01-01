جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في كأس ألمانيا والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

إلى أن تتمكن الدوريات الأكثر مشاهدة في العالم من العودة في ظل الظروف الطارئة، تستفيد الدوريات الأخرى صاحبة نصيب أقل من المشاهدات من تعطش جمهور وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم للمشاهدة والاستمتاع بلعبتهم المفضلة وتثبت أنها لا تقل متعة وإثارة عن مباريات أكبر البطولات.

يلتقي اليوم في الدوري البولندي 8 فرق من بينهم متصدر الجدول نادي ليجيا وارسو ضد أركا جداينيا، وL K S لودز أمام جاجيلونيا بياليستوك، ويلتقي أيضاً نادي فيسلا كراكوف وراكوف.

وفي الدوري البرتغالي اليوم المنافسة مشتعلة بالتأكيد بسبب تساوي ناديي بورتو وبنفيكا في النقاط، يلتقي نادي بنفيكا نادي بورتيمونينسي، بينما يلتقي بورتو فريق ماريتيمو.

المزيد من الفرق

نذهب إلى شمال القارة مع الدوري الدنماركي لمتابعة مباراة فريماد اماجير ونايستفيد اللذان لديهما تاريخ كبير من المواجهات النارية، ومباراة بين نادي كويه ونادي فريديريشيا.

ويشهد اليوم مباراة قوية وحماسية بالتأكيد كعادة مباريات الكأس بين بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت في بطولة كأس ألمانيا .

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو "10-6-2020":

الدوري الدنماركي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فريماد اماجير - نايستفيد 17:00 مصر، 18:00 السعودية - كويه - فريديريشيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية -

الدوري البرتغالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة فيتوريا سيتوبال - سانتا كلارا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport TV 1 بورتيمونينسي - بنفيكا 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Portugal بورتو - ماريتيمو 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 1 Portugal