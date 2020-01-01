جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة كبيرة من مباريات كرة القدم المثيرة والممتعة في البطولات والدوريات المختلفة.

في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور نصف النهائي يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي الرجاء المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري الإسباني تُستكمل منافسات الجولة السادسة حيث يلتقي نادي إيبار أمام نادي أوساسونا في تمام الساعة ١٢ ظهراً، ويواجه نادي أتليتك بيلباو في تمام الساعة الثانية ظهراً نادي ليفانتي، ولقاء لفريقي فياريال وفالنسيا الساعة الرابعة عصراً، ويلتقي نادي ويسكا مع نادي بلد الوليد الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يلتقي في نفس التوقيت نادي ألافيس مع نادي إلتشيه، وأيضاً يلتقي نادي ريال بتيس مع نادي ريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تستمر الجولة الخامسة بلقاء لنادي شيفيلد يونايتد أمام نادي فولهام في تمام الواحدة ظهراً، ولقاء يجمع فريقي كريستال بالاس وبرايتون في تمام الثالثة عصراً، كما يلتقي نادي توتنهام مع نادي وست هام الساعة ٥:٣٠ مساءً، وأيضاً يلتقي نادي ليستر سيتي مع نادي أستون فيلا الساعة ٨:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تُستأنف فعاليات الجولة الرابعة بلقاء لنادي بولونيا مع نادي ساسولو الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، ويلتقي نادي سبيزيا مع نادي فيورنتينا في تمام الساعة الثالثة عصراً، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقي تورينو وكالياري، ومواجهة بسن نادي أودينيزي ونادي بارما في تمام السادسة مساءً، وأيضاً يواجه نادي روما نادي بينفينتو الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر الجولة ٣٣ من المسابقة بلقاء لنادي طنطا مع نادي المصري البورسعيدي الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي إطار منافسات الدوري السعودي ، يلتقي الأهلي مع الباطن والنصر مع الفتح وضمك مع الرائد، وأخيرًا يواجه الاتحاد الاتفاق.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر "18-10-2020":

دوري أبطال أفريقيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - الزمالك 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - فولهام 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 كريستال بالاس - برايتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام - وست هام 17:30 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - أستون فيلا 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - أوساسونا 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيك بيلباو - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - فالنسيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - إلتشي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 ويسكا - بلد الوليد 18:30 مصر، 19:30 السعودية 5beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - ساسوولو 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 4 تورينو - كالياري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 سبيزيا - فيورنتينا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - بارما 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 روما - بينيفينتو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport 2 HD شالكه - أونيون برلين 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sky Sport Bundesliga 2 HD

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا - المصري 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT

الدوري السعودي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية KSA Sports 3 HD النصر - الفتح 17:00 مصر، 18:00 السعودية KSA Sports 1 HD ضمك - الرائد 17:20 مصر، 18:20 السعودية KSA Sports 4 HD الاتحاد - الاتفاق 19:00 مصر، 20:00 السعودية KSA Sports 2 HD

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