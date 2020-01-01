جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة
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دائماً مايكون هناك الجديد في منافسات كرة القدم بشكل يومي، على الرغم من توقف معظم الدوريات العالمية اليوم الأثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ لراحة قصيرة قبل بداية الجولات الجديدة، إلا أن متعة كرة القدم لا تتوقف ويشهد اليوم مباريات قليلة مثيرة و ممتعة.
في بطولة الدوري المصري الممتاز تبدأ اليوم فعاليات الجولة ٣٢ من عمر المسابقة بمباراة وحيدة تجمع بين نادي الجونة ونادي المصري البورسعيدي الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي كأس مصر يُختتم اليوم دور ال ١٦ من عمر ا0لبطولة بلقاء بين نادي الزمالك و نادي سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر "5-10-2020":
|الدوري المصري الممتاز - الجولة 32
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
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الجونة - المصري
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17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
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ON Time Sports
|كأس مصر
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الزمالك - سموحة
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|ON Time Sports