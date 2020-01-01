جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2020 في الدوري المصري و دور ال 16 من كأس مصر وما هي القنوات الناقلة؟

دائماً مايكون هناك الجديد في منافسات كرة القدم بشكل يومي، على الرغم من توقف معظم الدوريات العالمية اليوم الأثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ لراحة قصيرة قبل بداية الجولات الجديدة، إلا أن متعة كرة القدم لا تتوقف ويشهد اليوم مباريات قليلة مثيرة و ممتعة.

في بطولة الدوري المصري الممتاز تبدأ اليوم فعاليات الجولة ٣٢ من عمر المسابقة بمباراة وحيدة تجمع بين نادي الجونة ونادي المصري البورسعيدي الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي كأس مصر يُختتم اليوم دور ال ١٦ من عمر ا0لبطولة بلقاء بين نادي الزمالك و نادي سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأثنين 5 أكتوبر "5-10-2020":

الدوري المصري الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - المصري 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات ON Time Sports

كأس مصر المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

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