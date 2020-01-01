الدوري الإسباني

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

أحمد رضوان
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Barcelona Celta Vigo
Getty
تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد  الدوري الإسباني من جديد بعد توقف قصير بين الموسم الماضي والموسم الحالي في 12 سبتمبر 2020 ومن المقرر أن يستمر حتى 23 مايو 2021.

تلعب المباريات في الدوري الإسباني بدون جمهور كما حدث نهاية الموسم الماضي، وستتخذ جميع تعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها سيكون من اشتراطات استمرار المسابقة.

يعتبر برشلونة من أفضل فرق أوروبا في السنوات الأخيرة، وذلك منذ تدريب بيب جوارديولا وبداية الجيل الذهبي الذي كان به لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي قائد الفريق في الوقت الحالي.

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    فاز البلاوجرانا بالليجا 26 مرة، وقد خسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية، فقد كان في الصدارة حتى توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الفريق عاد بشكلٍ مغاير مع استمرار الدوري وتخلى عن اللقب لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

    وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب  برشلونة في الدوري الإسباني  2021، وما هي القنوات الناقلة؟

    جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-21

    ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

    ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

    إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

    جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

    المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني  هذا الموسم كانت في الأسبوع الثالث، وانتصر فيها على فياريال بالأربعة، ثم فاز على سيلتا فيجو في الجولة الخامسة بثلاثيةٍ نظيفة

    أما موعد الكلاسيكو ضد ريال مدريد فهو 25 أكتوبر 2020، فيما سيواجه الكتلان أتلتيكو مدريد في 29 نوفمبر 2020.

    الجولة
    المباراة
    الموعد / النتيجة
    		 الملعب
    3 برشلونة - فياريال 0-4 كامب نو
    4 سيلتا فيجو - برشلونة 3-0 بالايدوس
    5 برشلونة - إشبيلية الأحد 4 أكتوبر 2020،
    17 صفر 1442،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		 كامب نو
    6 خيتافي - برشلونة الأحد 18 أكتوبر 2020،
    1 ربيع الأول 1442    		 ألفونسو بيريز
    7 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2020،
    8 ربيع الأول 1442    		 كامب نو
    8 ألافيس - برشلونة الأحد 1 نوفمبر 2020،
    15 ربيع الأول 1442    		 مينديزوروزا
    9 برشلونة - ريال بيتيس الأحد 8 نوفمبر 2020،
    22 ربيع الأول 1442    		 كامب نو
    10 أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد 22 نوفمبر 2020،
    7 ربيع الآخر 1442    		 واندا ميتربوليتانو
    11 برشلونة - أوساسونا الأحد 29 نوفمبر 2020،
    14 ربيع الآخر 1442    		 كامب نو
    12 قادش - برشلونة الأحد 6 ديسمبر 2020،
    21 ربيع الآخر 1442    		 رامون دي كارانزا
    13 برشلونة - ليفانتي الأحد 13 ديسمبر 2020،
    28 ربيع الآخر 1442    		 كامب نو
    14 برشلونة - فالنسيا الأحد 20 ديسمبر 2020،
    5 جمادى الأولى 1442    		 كامب نو
    15 بلد الوليد - برشلونة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
    8 جمادى الأولى 1442    		 خوسيه زوريا
    16 برشلونة - إيبار الأربعاء 30 ديسمبر 2020،
    15 جمادى الأولى 1442    		 كامب نو
    17 ويسكا - برشلونة الأحد 3 يناير 2021،
    19 جمادى الأولى 1442    		 الألكوراز
    2 أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 6 يناير 2021،
    22 جمادى الأولى 1442    		 سان ماميس
    18 غرناطة - برشلونة الأحد 10 يناير 2021،
    26 جمادى الأولى 1442    		 لوس كارمينيس
    19 برشلونة - سيلتا فيجو الأربعاء 20 يناير 2021،
    7 جمادى الآخرة 1442    		 كامب نو
    20 إلتشي - برشلونة الأحد 24 يناير 2021،
    11 جمادى الآخرة 1442    		 مارتينيز فاليرو
    21 برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 31 يناير 2021،
    18 جمادى الآخرة 1442    		 كامب نو
    22 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 7 فبراير 2021،
    25 جمادى الآخرة 1442    		 بينيتو فيامارين
    23 برشلونة - ألافيس الأحد 14 فبراير 2021،
    2 رجب 1442    		 كامب نو
    1 برشلونة - إلتشي الأربعاء 17 فبراير 2021،
    5 رجب 1442    		 كامب نو
    24 برشلونة - قادش الأحد 21 فبراير 2021،
    9 رجب 1442    		 كامب نو
    25 إشبيلية - برشلونة الأحد 28 فبراير 2021،
    16 رجب 1442    		 رامون سانشيز
    26 أوساسونا - برشلونة الأحد 7 مارس 2021،
    23 رجب 1442    		 السادار
    27 برشلونة - ويسكا الأحد 14 مارس 2021،
    1 شعبان 1442    		 كامب نو
    28 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 مارس 2021،
    8 شعبان 1442    		 ريالي أرينا
    29 برشلونة - بلد الوليد الأحد 4 أبريل 2021،
    22 شعبان 1442    		 كامب نو
    30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،
    29 شعبان 1442    		 سانتياجو بيرنابيو
    31 برشلونة - خيتافي الأربعاء 21 أبريل 2021،
    9 رمضان 1442    		 كامب نو
    32 فياريال - برشلونة الأحد 25 أبريل 2021،
    13 رمضان 1442    		 لا سيراميكا
    33 برشلونة - غرناطة الأربعاء 28 أبريل 2021،
    16 رمضان 1442    		 كامب نو
    34 فالنسيا - برشلونة الأحد 2 مايو 2021،
    20 رمضان 1442    		 ميستايا
    35 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021،
    27 رمضان 1442    		 كامب نو
    36 ليفانتي - برشلونة الأربعاء 12 مايو 2021،
    30 رمضان 1442    		 سيوتات دي فالنسيا
    37 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021،
    4 شوال 1442    		 كامب نو
    38 إيبار - برشلونة الأحد 23 مايو 2021،
    11 شوال 1442    		 إيبوروا

    ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

    الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
    1 خيتافي 3 2 1 0 4 0 +4 7
    2 فالنسيا 4 2 1 1 7 5 +2 7
    3 ريال مدريد 3 2 1 0 4 2 +2 7
    4 فياريال 4 2 1 1 6 7 -1 7
    5 برشلونة 2 2 0 0 7 0 +7 6
    6 إشبيلية 2 2 0 0 4 1 +3 6
    7 ريال بيتيس 4 2 0 2 5 6 -1 6
    8 قادش 4 2 0 2 4 5 -1 6
    9 غرناطة 3 2 0 1 5 7 -2 6
    10 ريال سوسييداد 4 1 2 1 4 2 +2 5
    11 سيلتا فيجو 4 1 2 1 3 5 -2 5
    12 أتلتيكو مدريد 2 1 1 0 6 1 +5 4
    13 ليفانتي 3 1 0 2 5 6 -1 3
    14 أوساسونا 3 1 0 2 3 4 -1 3
    15 أتلتيك بيلباو 3 1 0 2 2 4 -2 3
    16 ويسكا 4 0 3 1 2 4 -2 3
    17 إلتشي 2 1 0 1 1 3 -2 3
    18 بلد الوليد 4 0 2 2 2 5 -3 2
    19 إيبار 4 0 1 3 2 5 -3 1
    20 ألافيس 4 0 1 3 2 6 -4 1

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