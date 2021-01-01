من يفز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

مع اقتراب الدوري السعودي 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات رباعي المقدمة المتبقية ومن يفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم؟

لا يتوقف الدوري السعودي عن التطور في السنوات الأخيرة، ففي كل موسم تشتد المنافسة أكثر وأكثر على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كانت المنافسة في السابق تقتصر على فريقين كان الهلال أحدهما في معظم الأوقات، لكن هذا الموسم نجد 3 فرق أخرى لديها فرصة في الفوز باللقب هي الشباب والأهلي والاتحاد.

لكن، المنافسة على الصدارة مفتقدة لفريق شرس فقد البوصلة هذا الموسم، هو النصر الذي يعيش أوقاتًا صعبة منذ الخروج من دوري أبطال آسيا 2020.

تتبقى 10 جولات على انتهاء دوري المحترفين السعودي 2021، ومع نهاية الجولة 20 اشتعلت المنافسة بين رباعي المقدمة.

جدول مباريات في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

فمتى ينتهي الدوري السعودي ومن يفز باللقب؟ وما هي المباريات المتبقية للهلال والشباب والأهلي والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟ الإجابة تجدها هنا.

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جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

قبل محاولة التعرف على هوية البطل مع نهاية الدوري السعودي 2021، علينا إلقاء نظرة على ترتيب الدوري وموقف رباعي المقدمة الشباب والهلال والاتحاد والأهلي.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 42 24 +18 41 2 الهلال 20 10 6 4 33 15 +18 36 3 الأهلي 20 10 5 5 32 30 +2 35 4 الاتحاد 20 8 8 4 26 21 +5 32 5 الاتفاق 20 9 3 8 34 32 +2 30 6 القادسية 20 7 8 5 31 29 +2 29 7 التعاون 20 7 7 6 21 17 +4 28 8 النصر 20 8 4 8 28 26 +2 28 9 الوحدة 20 8 3 9 30 33 -3 27 10 الفيصلي 20 6 8 6 27 26 +1 26 11 الفتح 20 7 4 9 31 36 -5 25 12 الباطن 20 6 6 8 29 32 -3 24 13 أبها 20 7 3 10 26 35 -9 24 14 الرائد 20 6 4 10 28 32 -4 22 15 ضمك 20 4 5 11 24 36 -12 17 16 العين 20 4 3 13 22 40 -18 15

متى ينتهي الدوري السعودي 2021؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

اختتمت حتى الآن الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أي أن المتبقي هو 10 جولاتٍ فقط، وستلعب مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد 30 مايو 2021 الموافق 18 شوال 1442.

ما هي مباريات الشباب المتبقية في الدوري السعودي 2021؟

الجولة المباراة الموعد الملعب 21 ضمك - الشباب الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442،

16:05 السعودية، 15:05 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 22 الشباب - القادسية الجمعة 5 مارس 2021،

21 رجب 1442،

18:35 السعودية، 17:35 مصر ملعب نادي الشباب 23 الاتحاد - الشباب الأربعاء 10 مارس 2021،

26 رجب 1442،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 24 الشباب - التعاون السبت 20 مارس 2021،

7 شعبان 1442،

18:40 السعودية، 17:40 مصر ملعب نادي الشباب 25 الباطن - الشباب السبت 10 أبريل 2021،

28 شعبان 1442،

18:55 السعودية، 17:55 مصر ملعب نادي الباطن 26 الشباب - الهلال السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:45 السعودية، 20:45 مصر ملعب نادي الشباب 27 الاتفاق - الشباب الجمعة 14 مايو 2021،

2 شوال 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر استاد الأمير محمد بن فهد 28 الشباب - العين الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب نادي الشباب 29 الفيصلي - الشباب الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة المجمعة الرياضية 30 الشباب - الوحدة الأحد 30 مايو 2021،

18 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر ملعب نادي الشباب

تتبقى للشباب مباراتين قويتين في الدوري السعودي هذا الموسم مع فريقين من رباعي المقدمة حتى الآن، الأولى ستكون في الجولة 23 ضد الاتحاد، والثانية ستكون مواجهة مباشرة ضد الهلال وصيف جدول ترتيب الأمير محمد بن سلمان في الجولة 26.

ما هي مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي 2021؟

الجولة المباراة الموعد الملعب 21 الفتح - الهلال الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442،

18:20 السعودية، 17:20 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 22 الهلال - الرائد الجمعة 5 مارس 2021،

21 رجب 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 23 الوحدة - الهلال الخميس 11 مارس 2021،

27 رجب 1442،

19:05 السعودية، 18:05 مصر استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 24 الهلال - القادسية السبت 20 مارس 2021،

7 شعبان 1442،

20:45 السعودية، 19:45 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 25 الاتحاد - الهلال الجمعة 9 أبريل 2021،

27 شعبان 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 26 الشباب - الهلال السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:45 السعودية، 20:45 مصر ملعب نادي الشباب 27 الهلال - الباطن الجمعة 14 مايو 2021،

2 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 28 الهلال - الأهلي الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 29 التعاون - الهلال الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 30 الهلال - الفيصلي الأحد 30 مايو 2021،

18 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد

المباراة الأولى للهلال ضد أحد المنافسين الأربعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون في الجولة 25 ضد الاتحاد، وفي الجولة التالية مباشرةً سيحل ضيفًا على الشباب في ديربي الرياض، أما الثالثة فستكون في الجولة 28 وهي مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2021؟

الجولة المباراة الموعد الملعب 21 القادسية - الاتحاد الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر استاد الأمير محمد بن فهد 22 الاتحاد - الوحدة الجمعة 5 مارس 2021،

21 رجب 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 23 الاتحاد - الشباب الأربعاء 10 مارس 2021،

26 رجب 1442،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 24 الرائد - الاتحاد الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 25 الاتحاد - الهلال الجمعة 9 أبريل 2021،

27 شعبان 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 26 الاتحاد - الباطن الجمعة 16 أبريل 2021،

4 رمضان 1442،

22:10 السعودية، 21:10 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 27 ضمك - الاتحاد السبت 15 مايو 2021،

3 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 28 أبها - الاتحاد الخميس 20 مايو 2021،

8 شوال 1442،

19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 29 الاتحاد - العين الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 30 النصر - الاتحاد الأحد 30 مايو 2021،

18 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك

تنتظر الاتحاد 3 مباريات قوية حتى نهاية الموسم، الأولى في الجولة 23 ضد الشباب، والثانية الكلاسيكو ضد الهلال في الجولة 25، أما آخر مباريات العميد في الدوري السعودي هذا الموسم فستكون كلاسيكو آخر ضد النصر، ورغم بعده عن المنافسة إلا أن العالمي خصم لا يمكن الاستهانة به، وقد يصل للكلاسيكو وهو في حاجة للفوز للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ما هي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري السعودي 2021؟

الجولة المباراة الموعد الملعب 21 الفيصلي - الأهلي السبت 27 فبراير 2021،

15 رجب 1442،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مدينة المجمعة الرياضية 22 الأهلي - ضمك السبت 6 مارس 2021،

22 رجب 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 23 الأهلي - النصر الخميس 11 مارس 2021،

27 رجب 1442،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 24 الفتح - الأهلي الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442،

18:30 السعودية، 17:30 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 25 الأهلي - الرائد الخميس 8 أبريل 2021،

26 شعبان 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 26 التعاون - الأهلي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 21:00 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 27 الأهلي - القادسية الجمعة 14 مايو 2021،

2 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 28 الهلال - الأهلي الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 29 أبها - الأهلي الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 30 الأهلي - الاتفاق الأحد 30 مايو 2021،

18 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية

أنهى الأهلي السعودي جميع مبارياته الصعبة مع رباعي المقدمة، ومتبقي له مباراة واحدة ضد الهلال في الجولة 28، لكن في الجولة 23 سيستقبل النصر الذي يحاول بقوة العودة للمقدمة هذا الموسم، وبالتأكيد لن تكون هذه المباراة سهلة على الراقي.

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإن في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير الآتية بالترتيب: