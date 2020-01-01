جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات النصر وترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020، والتي تعود بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا..

سُحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 مع بداية العام الجديد، وقد أسفرت عن مجموعات متوازنة في مسار غرب آسيا.

وكان الهلال السعودي قد تُوج بنسخة عام 2019 من دوري أبطال آسيا بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريدز الياباني، إذ فاز ذهابًا بهدف أندريه كاريلو وإيابًا بهدفي سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، جدول المباريات ونظام البطولة

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أوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 فريق النصر السعودي في المجموعة الرابعة مع سباهان الإيراني والسد القطري والعين الإماراتي.

المجموعة الرابعة تبدو أصعب مجموعات دوري الأبطال، إذ تضم بطل الدوري السعودي وبطل الدوري القطري ووصيف الدوري الإيراني وواحد من أقوى الأندية الإماراتية.

النصر خرج من ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بخسارته أمام السد القطري ، إذ فاز ذهابًا في الرياض 2-1 وخسر إيابًا في الدوحة 3-1.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020، بجانب جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - السد الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخرة 1441 2-2 استاد الملك فهد الدولي العين - النصر الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441 2-1 استاد هزاع بن زايد سباهان - النصر الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - استاد جاسم بن حمد النصر - سباهان الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - استاد جاسم بن حمد السد - النصر الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 السعودية وقطر، 19:00 الإمارات - استاد جاسم بن حمد النصر - العين الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - استاد المدينة التعليمية

واجه النصر في مستهل مبارياته في دور المجموعات السد وتعادل بهدفين لمثلهما، ثم انتصر على العين بهدفين لهدف، وذلك قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ترتيب النصر في دوري أبطال آسيا 2020