جدول مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات السد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية..

أحلام كثيرة يعيشها جمهور نادي السد القطري رفقة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

السد كان قريبًا للغاية من الوصول إلى نهائي البطولة السابقة قبل الخسارة في الدور نصف النهائي أمام الهلال السعودي الذي توج بعد ذلك باللقب.

النجاح الكبير الذي حققه النجم الإسباني مع برشلونة ومنتخب إسبانيا يحاول نقله إلى مشواره التدريبي كبداية من خلال الفريق القطري فتتويجه ببطولة قارية في بداية مسيرته ستكون داعمًا كبيرًا له عند الانتقال إلى أوروبا.

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وفي هذا التقرير سنستعرض سوياً جدول مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2020.

جدول مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2020

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع السد في مجموعة تضم النصر السعودي والعين الإماراتي وسباهان الإيراني، وانطلقت منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الآخر 1441 هجريًا.

لكن البطولة توقفت بعد ذلك في فبراير بعد تفشي فيروس كورونا، وها هي تعود في سبتمبر الجاري.

المباراة الموعد النتيجة الدور النصر - السد الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441 2-2 المجموعات السد - سباهان الإثنين 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخر 1441 0-3 المجموعات العين - السد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات السد - العين الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات السد - النصر الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات سباهان - السد الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات

ترتيب السد في دوري أبطال آسيا 2020