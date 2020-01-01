جدول مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 35، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

حسم ليفربول الدوري الإنجليزي منذ جولتين، لكن هذا لا يعني أن منافسات البطولة قد انتهت، بل هي مستمرة بنفس القوة والشغف لكن دون منافسة على المركز الأول الذي حسمه الريدز.

تبدأ الجوله 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020، والبداية ستكون بمواجهة بين واتفورد القريب من منطقة الخطر في المركز 17، ونيوكاسل المتواجد في المنطقة الدافئة، ثم سنكون على موعد مع مباراة تمثل صراع الهبوط المباشر بين نوريتش سيتي الأخير ووست هام صاحب المركز 16.

سيستضيف البطل ليفربول بيرنلي في مباراة سيواصل فيها الريدز السعي إلى تحقيق الفوز لجمع أكثر من 100 نقطة، فيما سيقاتل الضيوف على الفوز من أجل بقاء أمل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، أما تشيلسي صاحب المركز الثالث سيكون على موعد مع مباراة صعبة ضد شيفيلد يونايتد، فيما سيقابل برايتون مانشستر سيتي الوصيف.

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يواجه وولفرهامبتون صاحب المركز السادس إيفرتون صاحب المركز 11، كما سيواجه أستون فيلا القريب من الهبوط كريستال بالاس الذي ضمن البقاء بنسبة كبيرة.

قمة الجولة ستكون ديربي لندن بين الجارين آرسنال وتوتنهام، وسيسعى كليهما للفوز من أجل ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، أما ليستر سيتي الذي فقد المركز الثالث الجولة السابقة فسيواجه بورنموث القريب من الهبوط، فيما سيجمع ختام الجولة بين مانشستر يونايتد وساوثامبتون.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نوريتش سيتي - وست هام السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 كارو رود واتفورد - نيوكاسل السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيكاراج رود ليفربول - بيرنلي السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أنفيلد شيفيلد يونايتد - تشيلسي السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 برامول لين برايتون - مانشستر سيتي السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد أميكس وولفرهامبتون - إيفرتون الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد مولينيو أستون فيلا - كريستال بالاس الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

15:15 مصر، 16:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيلا بارك توتنهام - آرسنال الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد توتنهام بورنموث - ليستر سيتي الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد فيتاليتي مانشستر يونايتد - ساوثامبتون الإثنين 13 يوليو 2020،

22 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أولد ترافورد

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبرز الغائبين عن الجولة 35 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرس - آرسنال إدوارد نكيتياه - آرسنال بيرند لينو - آرسنال إريك داير - توتنهام جابرييل مارتينيلي - آرسنال لا يوجد بابلو ماري - آرسنال لا يوجد ماتيو جيندوزي - آرسنال لا يوجد فيكايو توموري - تشيلسي لا يوجد نجولو كانتي - تشيلسي لا يوجد ماتيو كوفاتشيتش - تشيلسي لا يوجد بيلي جيلمور - تشيلسي لا يوجد دانييل أمارتي - ليستر سيتي لا يوجد ريكاردو بيريرا - ليستر سيتي لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد جوردان هندرسون - ليفربول لا يوجد سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي لا يوجد خوان فويث - توتنهام لا يوجد جافيت تانجانجا - توتنهام لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي: