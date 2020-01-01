جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

يقدم لك جول كل ما تم تأكيده من مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

بعد أن شهد التوقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، سيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، وذلك خلف أبواب مغلقة ومع بعض المباريات البارزة في أماكن محايدة.

بينما تعني تدابير السلامة أنه لن يُسمح للمشجعين بحضور الملاعب للتعبير عن فرحتهم لفرقهم، سيكون لديهم على الأقل خيار مشاهدة المباريات على التلفزيون أو بثها مباشرة عبر الإنترنت.

ومع اقتراب عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي ومواعيدها.

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جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

المحتوى

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2 ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في البريميرليج من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وغيرهم.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد الملعب أستون فيلا - شيفيلد يونايتد الأربعاء 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فيلا بارك مانشستر سيتي - آرسنال الأربعاء 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية استاد الاتحاد

كانت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، بعد التأكد من أن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس أصيب بالمرض.

كان السيد ماريناكيس على اتصال بعدد من لاعبي وموظفي الجنرز، لذا وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على تأجيل المباراة.

مباراة الجولة 28 في الدوري الإنجليزي الأخرى التي تم تأجيلها أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، لكن التأجيل لم يكن مرتبطًا بفيروس كورونا، لكن بسبب نهائي كأس كاراباو.

يمكن لخسارة مانشستر سيتي أن تسمح لليفربول بالفوز باللقب في أول مباراة له ضد غريمه في ديربي الميرسيسايد إيفرتون.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد الملعب نورويتش سيتي - ساوثامبتون الجمعة 19 يونيو 2020،

27 شوال 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية كارو رود توتنهام - مانشستر يونايتد الجمعة 19 يونيو 2020،

27 شوال 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية استاد توتنهام واتفورد - ليستر سيتي السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية فيكاراج رود برايتون - آرسنال السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد أميكس وست هام - وولفرهامبتون السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد لندن بورنموث - كريستال بالاس السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد فيتاليتي نيوكاسل - شيفيلد يونايتد الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية سانت جيمس بارك أستون فيلا - تشيلسي الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية فيلا بارك إيفرتون - ليفربول الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد مانشستر سيتي - بيرنلي الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الاتحاد

كان من المقرر في البداية لعب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي من 13 مارس إلى 15 مارس، ولكن تم تعليق الدوري بكامله بعد الكشف عن أن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا قد أصيب بفيروس كورونا.

أبرز المباريات في هذه الجولة هي ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول، والمواجهة بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد الملعب ليستر سيتي - برايتون الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية كينج باور توتنهام - وست هام الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية استاد توتنهام مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أولد ترافورد نيوكاسل - أستون فيلا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية سانت جيمس بارك نورويتش سيتي - إيفرتون الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية كارو رود وولفرهامبتون - بورنموث الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد مولينيو ليفربول - كريستال بالاس الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية أنفيلد بيرنلي - واتفورد الخميس 25 يونيو 2020،

4 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية تيرف مور ساوثامبتون - آرسنال الخميس 25 يونيو 2020،

4 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد سانت ماري تشيلسي - مانشستر سيتي الخميس 25 يونيو 2020،

4 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية ستامفورد بريدج

سيشهد الأسبوع 31 في الدوري الإنجليزي مواجهة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد، بينما يواجه ليفربول كريستال بالاس، ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي تشيلسي في نفس الأسبوع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد الملعب أستون فيلا - وولفرهامبتون السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية فيلا بارك واتفورد - ساوثامبتون الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية فيكاراج رود كريستال بالاس - بيرنلي الإثنين 29 يونيو 2020،

8 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيلهرست بارك برايتون - مانشستر يونايتد الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية استاد أميكس بورنموث - نيوكاسل الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد فيتاليتي آرسنال - نورويتش سيتي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد الإمارات إيفرتون - ليستر سيتي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية جوديسون بارك وست هام - تشيلسي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية استاد لندن شيفيلد يونايتد - توتنهام الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برامول لين مانشستر سيتي - ليفربول الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية لم يتحدد

صدام مانشستر سيتي مع ليفربول هو الأبرز في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي ، وقد يكون هذا اللقاء هو المحدد للقب إذا لم يتعثر السيتي قبله في أي مباراة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - تورينو السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية استاد أليانز ساسوولو - ليتشي السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استد مابي لاتسيو - ميلان السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو الإنتر - بولونيا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية جيوزيبي مياتزا بريشيا - هيلاس فيرونا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ماريو ريجامونتي كالياري - أتالانتا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا بارما - فيورنتينا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية إينيو تارديني سامبدوريا - سبال الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس أودينيزي - جنوى الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا نابولي - روما الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سان باولو

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد الملعب بورنموث - توتنهام لم يتحدد استاد فيتاليتي آرسنال - ليستر سيتي لم يتحدد استاد الإمارات كريستال بالاس - تشيلسي لم يتحدد سيلهرست بارك إيفرتون - ساوثامبتون لم يتحدد جوديسون بارك مانشستر سيتي - نيوكاسل لم يتحدد استاد الاتحاد واتفورد - نورويتش سيتي لم يتحدد فيكاراج رود وست هام - بيرنلي لم يتحدد استاد لندن أستون فيلا - مانشستر يونايتد لم يتحدد فيلا بارك شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون لم يتحدد برامول لين برايتون - ليفربول لم يتحدد استاد أميكس

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد الملعب بورنموث - ليستر سيتي لم يتحدد استاد فيتاليتي برايتون - مانشستر سيتي لم يتحدد استاد أميكس ليفربول - بيرنلي لم يتحدد أنفيلد مانشستر يونايتد - ساوثامبتون لم يتحدد أولد ترافورد نورويتش سيتي - وست هام لم يتحدد كارو رود واتفورد - نيوكاسل لم يتحدد فيكاراج رود وولفرهامبتون - إيفرتون لم يتحدد استاد مولينيو شيفيلد يونايتد - تشيلسي لم يتحدد برامول لين توتنهام - آرسنال لم يتحدد استاد توتنهام أستون فيلا - كريستال بالاس لم يتحدد فيلا بارك

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد الملعب آرسنال - ليفربول لم يتحدد استاد الإمارات بيرنلي - وولفرهامبتون لم يتحدد تيرف مور تشيلسي - نورويتش سيتي لم يتحدد ستامفورد بريدج كريستال بالاس - مانشستر يونايتد لم يتحدد سيلهرست بارك إيفرتون - أستون فيلا لم يتحدد جوديسون بارك ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد لم يتحدد كينج باور مانشستر سيتي - بورنموث لم يتحدد استاد الاتحاد نيوكاسل - توتنهام لم يتحدد سانت جيمس بارك ساوثامبتون - برايتون لم يتحدد سانت ماري وست هام - واتفورد لم يتحدد استاد لندن

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد الملعب بورنموث - ساوثامبتون لم يتحدد استاد فيتاليتي أستون فيلا - آرسنال لم يتحدد فيلا بارك برايتون - نيوكاسل لم يتحدد استاد أميكس ليفربول - تشيلسي لم يتحدد أنفيلد مانشستر يونايتد - وست هام لم يتحدد أولد ترافورد نورويتش سيتي - بيرنلي لم يتحدد كارو رود شيفيلد يونايتد - إيفرتون لم يتحدد برامول لين توتنهام - ليستر سيتي لم يتحدد استاد توتنهام واتفورد - مانشستر سيتي لم يتحدد فيكاراج رود وولفرهامبتون - كريستال بالاس لم يتحدد استاد مولينيه

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراة الموعد الملعب آرسنال - واتفورد السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 استاد الإمارات بيرنلي - برايتون السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 تيرف مور تشيلسي - وولفرهامبتون السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 ستامفورد بريدج كريستال بالاس - توتنهام السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 سيلهرست بارك إيفرتون - بورنموث السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 جوديسون بارك ليستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 كينج باور مانشستر سيتي - نورويتش سيتي السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 استاد الاتحاد نيوكاسل - ليفربول السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 سانت جيمس بارك ساوثامبتون - شيفيلد يونايتد السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 سانت ماري وست هام - أستون فيلا السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441 استاد لندن

من المقرر أن ينتهي موسم الدوري الإنجليزي يوم السبت 25 يوليو 2020 بحسب بي بي سي سبورت. ستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع التالي في 1 أغسطس 2020، ومن المقرر أن تعود كرة القدم في موسم 2020-21 في سبتمبر القادم.