الأرجنتين والإكوادور: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأرجنتين والإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

الأرجنتين 1 × 0 الإكوادور

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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13' ميسي سدد كرة ركلة الجزاء على يسار دومينجيز الذي طار للكرة، لكن الكرة سبقته للشباك.

13' جووووووووووووول أول للأرجنتين عن طريق ميسي..

11' أوكامبوس توغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء، فانطلق عليه إستوبينيان وتدخل عليه بقوة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

11' ركلة جزاااااااااااااااء للأرجنتين...

8' إستوبينيان ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

6' خطيييييييييرة للأرجنتين بتسديدة من لاوتارو تصطدم بالدفاع وتخرج الكرة لركنية من على يسار المرمى.

2' محاولة للإكواور بتسديدة من فالنسيا الذي افتك الكرة بعد سقوط باريديس، والكرة تصل سهلة لأرماني.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل الأرجنتين

سيبدأ المدرب ليونيل سكالوني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-2-1

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل

ماركوس أكونيا - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول

لوكاس أوكامبوس - ليونيل ميسي

لاوتارو مارتينيز

🇦🇷 starting lineup Vs 🇪🇨 pic.twitter.com/gyWnDQYqLd — FC Fans Nation (@fcbfn10) October 8, 2020

تشكيل منتخب الإكوادور:

يبدأ المدرب ألفارو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

أليكساندر دومينجيز

بيرفيس إستوبينان - روبيرت أربوليدا - تشافيير أرياجا - إريك فيريجرا

مويسيس كايسيدو - ألان فرانكو - كارلوس جريزو - ريناتو إيبارا

أنخيل مينا - إنير فالنسيا

رسالة مؤثرة من ميسي لشعب الأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم

ومن المهم لبلاد الفضة أن يحظوا ببداية جيدة على صعيد تصفيات المونديال حتى لا تتكرر مأساة التصفيات الماضية، عندما احتاج رفقاء البرغوث إلى القتال في الجولات الأخيرة للوصول إلى روسيا، لذلك فالفوز على الإكوادور مهم للغاية لانطلاقة مريحة مبشرة.

منتخب الأرجنتين حلّ ثالثًا في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت العام الماضي، كما يستعد لنفس البطولة في الصيف المقبل بعد أن تم تأجيلها هذا الصيف بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف كرة القدم.

وتشير التقارير إلى أن ليونيل ميسي يضع عينه نصب تحقيق المونديال وكوبا أمريكا، وبالتالي فقراره كان واضحًا بأن يُقاتل مع التانجو في الفترة المقبلة في ظل إيمانه بامتلاك المنتخب كوكبة من اللاعبين المميزين في الفترة الراهنة.

تعود كرة القدم الدولية من جديد في قارة أمريكا اللاتينية بافتتاح الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 ، ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري على ملعب لا بونبونيرا معقل بوكا جونيورز التاريخي.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الأرجنتين والإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقامة على ملعب البومبونيرا.