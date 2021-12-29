مباراة واحدة في ثلاث سنوات.. ريال مدريد يُعوِّل على لونين قليل الخبرة بسبب كورتوا!

بعد ثلاث سنوات ونصف من الانتظار، يمنح القدر الفرصة أخيرًا لأندري لونين للمشاركة رفقة ريال مدريد وللمرة الأولى في الدوري الإسباني، بعد إصابة تيبو كورتوا بفيروس كورونا وتأكد ابتعاده عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل.

لونين انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من زوريا نظير 8.5 مليون يورو، وبعد ذلك تمت إعارته عدة مرات إلى ليجانيس وبلد الوليد وأوفييدو، قبل أن يعود الموسم الماضي ليكون بديلًا دائمًا للحارس كورتوا.

وعلى مدار السنوات التي قضاها الحارس البالغ من العمر 22 عامًا في ريال مدريد، لم يخض سوى مباراة واحدة فقط كانت أمام ألكويانو في كأس ملك إسبانيا العام الماضي، ومُنيّت شباكه بهدفين وودعت كتيبة زين الدين زيدان المسابقة من دور الـ32.

إجمالًا ورغم الإعارات، لم يلعب لونين سوى خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني كانوا رفقة ليجانيس، فيما شارك مع بلد الوليد في الكأس فقط، وكان مع أوفييدو في دوري الدرجة الثانية بإجمالي 20 مباراة فقط.

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آخر مرة خاض خلالها لونين مباراتين متتاليتين تعود إلى تجربته في أوفييدو منذ عامين، والآن هو في طريقه لتكرارها مع ريال مدريد وللمرة الأولى بمسيرته في سانتياجو برنابيو.

الفرصة ستسنح للونين للمشاركة أمام خيتافي يوم 2 يناير في الدوري الإسباني، وللمصادفة، سيلعب أمام ألكويانو في كأس ملك إسبانيا أيضًا والهدف هو الثأر.

إنها تجربة محفوفة بالمخاطر حقًا بالنسبة لريال مدريد، فالحارس الأوكراني وإن كان مذهلًا قبل الوصول إلى الملكي، لم ينجح أبدًا في إسبانيا بثلاث تجارب، ويفتقد حساسية المباريات مع الميرينجي بآخر عامين.

اعتمادًا على وضع كورونا وتعافي كورتوا سيُحدد موعد عودته، وقد يمتد الغياب ليشمل مباراة فالنسيا، ولكن الأكيد أن البلجيكي المُبهر سيلحق بمباراة برشلونة يوم 12 يناير، والتي تقام في المملكة العربية السعودية بنصف نهائي كأس السوبر.